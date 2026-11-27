Antoine Dupont et les Bleus fouleront dimanche 29 novembre une herbe déjà bien travaillée. Avant la finale du Championnat des nations face aux champions du monde sud-africains, Twickenham accueille six matchs en trois jours, deux par jour depuis vendredi. Le coup d'envoi de France - Afrique du Sud, dernier acte du week-end, est fixé à 17h40, la même heure qu'Italie - Fidji en ouverture.

Une pelouse neuve depuis l'été

La fédération anglaise n'a pas attendu ce marathon pour agir. La pelouse posée en 2012 a été entièrement remplacée cet été par une surface hybride, qui mêle herbe naturelle et renforts synthétiques. « Elle est spécifiquement conçue pour supporter un usage intensif », assure Jim Buttar, responsable des terrains et des opérations techniques de la RFU, cité par l'AFP.

Pour tenir la distance, la RFU mobilise une équipe dédiée de quinze personnes. Présente dès tôt le matin et jusqu'au dernier match de chaque journée, elle répare les dégâts et contrôle la stabilité et la fermeté du sol. Les douze sélections ont même été privées du traditionnel entraînement de veille de match dans l'enceinte, déplacé sur des terrains proches de leurs hôtels.

La mêlée, premier juge de paix

Le premier test se jouera devant. Un pilier pousse contre son adversaire, mais aussi contre le sol : si les appuis se dérobent, la poussée se transmet moins régulièrement. World Rugby place d'ailleurs la stabilité de la mêlée parmi les priorités d'observation de ses arbitres. Or les six rencontres du week-end promettent des dizaines de mêlées et de rucks sur la même herbe.

Le jeu de mouvement est lui aussi concerné. Les changements de direction et les accélérations exigent des appuis fiables, et une surface irrégulière peut modifier le rebond d'un ballon joué au pied. Elle peut aussi gêner un défenseur obligé de se réorienter, selon l'état réel du terrain, son humidité et la place des zones abîmées.

Écosse - Argentine en éclaireur

La météo ne devrait pas compliquer la tâche des jardiniers. Les températures annoncées restent bien au-dessus de zéro, avec un seul épisode pluvieux attendu samedi soir, quand aucun joueur ne sera sur la pelouse. Le premier indice viendra d'Écosse - Argentine, programmé dimanche avant la finale : les mêlées et les reprises d'appuis diront dans quel état le terrain sera laissé aux Bleus.

Côté français, le discours reste serein. « On nous a expliqué qu'il y avait deux pelouses qui pouvaient être interchangeables », a indiqué le capitaine Antoine Dupont. Il a ajouté : « Et on s'adaptera aux conditions de toute façon. » Réponse dimanche à 17h40, quand les deux packs se lieront pour la première mêlée.