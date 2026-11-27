Après le Mondial 2023 et la désillusion qui en a suivi, le XV de France a essayé de se reconstruire. Dans cette quête, le groupe s’est parfois privé d’anciens cadres. Ainsi, comme pour d'autres, Maxime Lucu a vu son statut dans la hiérarchie être remis en question. Sur les trois dernières années, le Bordelo-Béglais est passé d’indéboulonnable à une participation à seulement 12 sélections sur les 25 matchs disputés, avant juillet dernier. Cependant, sur ce Championnat des Nations, le demi de mêlée retrouve sa place grâce à une excellence dans le jeu courant.

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Des 9 et une concurrence forte

Lors du dernier Tournoi des 6 Nations, Maxime Lucu avait vu le XV de France soulever le trophée sans avoir joué une seule minute. Après une blessure, dont il a été victime en début d’année, le Girondin était revenu dans le groupe tricolore, mais avait vu Baptiste Serin lui passer devant. Cet été, il a été appelé par Fabien Galthié pour la phase estivale du Championnat des Nations. Pour lui signifier son intérêt, il l’a même nommé capitaine de l’équipe nationale, sur les trois matchs de juillet, et lui a confié une place de titulaire.

Le sélectionneur n’avait pas oublié sa performance exceptionnelle à la fin du Tournoi des 6 Nations 2025, notamment en Irlande, où il a remplacé Antoine Dupont, gravement blessé au genou. Même si, en 2024, Fabien Galthié n’avait pas hésité à le rétrograder au profit d’un Nolann Le Garrec en grande forme. Immédiatement, le demi de mêlée a su saisir sa chance. Redoutable lors de la tournée dans l’autre hémisphère puis au Japon, il a récidivé du côté de l’Hexagone. Contre les Fidji, il a même dû occuper au pied levé le rôle d’ouvreur, après la blessure malheureuse de Romain Ntamack.

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Retour au premier plan pour Lucu

Le Bordelo-Béglais n’a eu aucun mal à se métamorphoser. Pour cause, il a été l’un des éléments déterminants du jeu courant français. Sur ce Championnat des Nations 2026, il compte pas moins de cinq passes décisives en six apparitions sous le maillot bleu. Deux d’entre elles ont été délivrées face à l’Australie, puis une au Japon. Il a aussi servi ses coéquipiers à une reprise contre les Fidji et lors de la victoire contre l’Afrique du Sud. Il est le Français qui en a réalisé le plus sur la compétition et seulement deux joueurs ont fait mieux que lui sur cette statistique précise. Un relevé auquel il faut ajouter un essai, inscrit face au Japon.

Dans toute la compétition, selon les relevés officiels de la compétition, le Gallois Tomos Williams et le Fidjien Frank Lomani pointent tous les deux à une passe décisive supplémentaire. Cependant, la performance de Maxime Lucu est bien différente de celles de ses deux homologues d’autres nations. Pour cause, le pays de Galles et les Fidji sont les deux sélections qui marquent le plus grâce à leurs premières lignes, comme le révèle le média Rugby Stats Nerd. Chez les adeptes du pick & go sur cette compétition, il est logique de voir un numéro 9 enchaîner les ultimes transmissions avant l’essai, puisque la plupart des séquences n’en comportent qu’une.

Or, ce n’est pas le cas des Bleus. En effet, le XV de France fait partie des sélections où l’aspect offensif est à l’avantage des arrières, très largement. Sur cet aspect du jeu, seule l’Angleterre, meilleure attaque de la compétition actuellement, fait mieux que les Tricolores. Ainsi, Maxime Lucu est tout simplement le Bleu le plus décisif de la compétition, essais et passes décisives compris, et obtient ce résultat en participant activement au jeu courant, alimentant efficacement la ligne de trois-quarts ou ses ouvreurs. Par ailleurs, ni son rôle d’ouvreur de substitution ni le retour d’Antoine Dupont à son meilleur niveau n'ont pas sensiblement altéré ses prestations.

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Le XV de France vers 2027

En effet, le capitaine de l’Union Bordeaux-Bègles n’a pas laissé le profit à Antoine Dupont, il a surtout brillé à ses côtés. “Quand tu as Dupont, le meilleur joueur du monde, tu ne t'amuses pas à le sortir de son poste préférentiel, tu t'adaptes autour, surtout quand tu as une solution toute prête avec Lucu”, confiait Matthew Clarkin, ancien manager du demi de mêlée Bordelo-Béglais au Biarritz Olympique, à L'Équipe, quelques jours avant France – Afrique du Sud. En effet, la capacité d’adaptation du demi de mêlée s’est observée cet automne. Sa réussite dans ses démonstrations devrait ainsi lui assurer une place et du temps de jeu pour le Mondial 2027, s’il est épargné par les blessures et qu’il poursuit dans cette direction.

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