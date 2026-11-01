Avec la blessure de Nolann Le Garrec (17 caps), Fabien Galthié et son staff ont fait appel à Paul Graou (1 cap) pour préparer le match face aux Fidji, ce samedi 7 novembre à 21h10. Toutefois, cette convocation du Toulousain pose de nouvelles questions, alors même qu’une équipe partiellement remaniée aurait pu être attendue. L’encadrement du XV de France aurait pu préserver un effectif déjà affaibli avant d’emmener ses joueurs défier les Springboks et les Pumas, puis pour une possible finale. Cependant, Maxime Lucu (36 caps) et Antoine Dupont (64 caps) semblent se diriger vers une présence conjointe sur la feuille de matchs de ce week-end.

7,1 mètres de plus qu'Antoine Dupont par coup de pied : Maxime Lucu possède un avantage précieux pour l'UBB et le XV de France

Le Stade Toulousain en crise

En effet, l’appel de Paul Graou à Marcoussis laisse peu de solutions au Stade Toulousain, si ce dernier est retenu pour le 7 novembre prochain. Pour cause, les Rouge et Noir ne comptent que ce dernier et Antoine Dupont comme demi de mêlée expérimenté. Derrière, le jeune Simon Daroque est amené à jouer bien plus sur cet exercice 2026-2027. Toutefois, les doublons qui s’annoncent (NDLR : Toulouse accueille Clermont, samedi prochain) laissent à penser que Fabien Galthié renverrait l’ancien 9 du SU Agen en Haute-Garonne.

Une décision qui pourrait se faire afin d’éviter de mettre trop sous tension le principal pourvoyeur de joueurs du XV de France. Pour cause, le Stade Toulousain est déjà largement handicapé par les blessures depuis le début de saison. Actuellement, il compte pas moins de 17 blessés inscrits à l’infirmerie. À cela, le club champion de France peut rajouter près d’une dizaine de joueurs retenus en sélection, avec les Bleus ou sous d’autres pavillons.

Chez les Rouge et Noir, la situation est si tendue que le manager Ugo Mola avait déclaré qu’il était proche de ne pas être en mesure de se déplacer à Pau, pour le choc dominical du Top 14. “Entre les internationaux et les blessés, on n’est pas loin des trente joueurs indisponibles. Pour tout vous dire, avec les contraintes réglementaires en première ligne, je suis à un joueur près de déclarer forfait pour notre déplacement à Pau”, indiquait-il cette semaine dans un entretien accordé au Midi Olympique.

TOP 14. « À un joueur près de déclarer forfait » : l'incroyable situation du Stade Toulousain avant Pau

Un calendrier tendu avec le XV de France

Cependant, une question se pose : si ni Antoine Dupont ni Maxime Lucu ne soufflent pas face aux Fidji, dans une semaine, quand le feront-ils ? De plus, Fabien Galthié souhaite bien remporter un nouveau titre avec le XV de France, cet automne, comme il l’avait annoncé cet été. Cet été, les Fidji ont montré un niveau bien en dessous de celui aperçu ces dernières années, avec la perte de leur titre en Pacific Nations Cup et une dernière place dans la poule sudiste du Championnat des Nations.

Les prochains rendez-vous demanderont aux Bleus de faire usage de toutes leurs forces vives disponibles, déjà limitées, au risque de connaître une désillusion. En l’absence de Nolann Le Garrec, le staff du XV de France n’aurait-il pas pu miser sur Baptiste Couilloud, en grande forme, voire sur Baptiste Jauneau ou Baptiste Serin, souvent convoqués dans les groupes tricolores ? Ces derniers auraient pu avoir leur carte à jouer, en sortie de banc, face à des Flying Fijians en pleine quête d’identité depuis quelques mois. Par ailleurs, le vivier français est suffisamment fourni pour avoir l’embarras du choix au poste de demi de mêlée.

De plus, Antoine Dupont et Maxime Lucu n’ont pas particulièrement été économisés du côté de leurs clubs, depuis le début de saison. Le Toulousain a joué 412 minutes pour sept rencontres jouées sur huit possibles, sans inclure ce week-end. Il réalise par ailleurs son début de saison le plus chargé en temps de jeu cumulé depuis de nombreuses années. Pour ce qui est du Bordelo-Béglais, le constat est encore plus frappant. Pour cause, il fait partie des joueurs qui ont joué chaque match sur ces deux derniers mois. Il est ainsi apparu sur les terrains lors des huit derniers week-ends consécutifs, pour 560 minutes jouées sur 640 possibles.

Au milieu d’un XV de France et d’un Top 14 déjà constellés par les blessures, ces demis de mêlée ne devraient donc pas aller dans l’économie de l’effort. Une situation qui s’additionne au fait que Fabien Galthié s’est donné la mission de ne pas aligner ses internationaux à plus de neuf reprises, d’ici à la Coupe du Monde 2027.

XV de France : pourquoi les retours de Montagne et Verhaeghe pourraient peser lourd face aux Fidji