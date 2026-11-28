À regarder uniquement les statistiques de possession et d'occupation, on aurait pu imaginer une tout autre issue. Vendredi soir à Twickenham, l'Irlande a dominé l'Australie (38-14) en inscrivant cinq essais avec seulement 40 % de possession. Une belle démonstration de réalisme de la part des hommes d'Andy Farrell, loin d'avoir maîtrisé tous les débats.

Plus de 90 % de possession australienne en début de match

D'après RTÉ, les Wallabies avaient même bénéficié de plus de 90 % de possession lorsque Jeremy Williams a ouvert le score à la 22e minute. Malmené en conquête et acculé dans son camp, le XV du Trèfle n'a pourtant eu besoin que de quatre minutes pour recoller grâce à Robbie Henshaw, dès sa première incursion dans les 22 mètres adverses.

Les Irlandais ont ensuite fait parler leur puissance sur ballon porté par l'intermédiaire de Nick Timoney avant de regagner les vestiaires avec dix longueurs d'avance (17-7). Au retour des citrons, Sam Prendergast a également montré toute l'importance du jeu au pied offensif en permettant à Robert Baloucoune d'aller à dame.

Onze incursions dans les 22 mètres de chaque côté

C'est sans doute la statistique la plus révélatrice de cette rencontre. Selon RTÉ, les deux formations ont pénétré à onze reprises dans les 22 mètres adverses. Cinq essais et une pénalité pour les Irlandais, contre seulement deux essais pour les Australiens. Rapporté au nombre d'incursions, cela représente 3,45 points pour les premiers contre 1,27 pour les seconds.

Il a néanmoins fallu aller au charbon pour obtenir ce résultat. Les partenaires de Josh van der Flier ont effectué 215 plaquages contre 129 pour les Wallabies, résistant notamment à une séquence australienne de 19 temps de jeu avant d'obtenir une pénalité.

Quatre victoires en novembre et une relève prometteuse

Encore à portée des Australiens à l'approche des dix dernières minutes (24-14), l'Irlande a définitivement plié l'affaire grâce au doublé du troisième ligne de l'Ulster James McNabney, qui honorait seulement sa deuxième sélection.

Vainqueur des Springboks le week-end dernier, le XV du Trèfle boucle ainsi son automne avec quatre victoires en quatre rencontres et six succès en sept matchs dans le Championnat des Nations. À moins d'un an de la Coupe du monde en Australie, les hommes d'Andy Farrell viennent de rappeler qu'il était possible de faire très mal à un adversaire sans monopoliser le cuir.