Le XV de France n'a jamais été aussi près d'un trophée inédit. Seize jours après leur victoire 21-19 au Stade de France, les Bleus retrouvent l'Afrique du Sud pour la finale de la toute première édition du Championnat des nations. Les deux sélections ont terminé en tête de leurs groupes respectifs. Le vainqueur deviendra le premier champion de l'histoire de la compétition, le perdant quittera Londres les mains vides. Les Bleus pourraient même accéder à la première place mondiale selon les résultats du week-end.

À quelle heure le coup d'envoi ?

Les supporters devront revoir leurs habitudes. Samedi 21 novembre, il fallait patienter jusqu'à 21h10 pour voir les Bleus défier l'Argentine au Stade de France. Coup d'envoi à 17h40 sur la pelouse du stade de Twickenham, à Londres (16h40 heure locale). Une rencontre à suivre sur TF1 et sur TF1+.

La chaîne prendra l'antenne un peu avant pour l'avant-match. Pour ne rien manquer, mieux vaut donc allumer la télévision dès 17h30. Et les plus gourmands pourront s'installer bien plus tôt, puisque TF1 diffuse aussi Écosse - Argentine à 14h10.

Dupont et les Bleus sur leur lancée

Le XV de France arrive à Londres avec un succès de prestige dans les jambes. Le 13 novembre à Saint-Denis, les Bleus emmenés par Antoine Dupont ont signé leur premier succès face aux Springboks à Paris depuis 21 ans.

Une autre récompense se jouera en parallèle. La finale rapporte deux points au Challenge des hémisphères, contre un seul pour chacun des cinq autres matchs de classement du week-end. Le premier camp à atteindre quatre points remporte cette confrontation Nord-Sud. Selon les résultats des rencontres précédentes, les Bleus pourraient donc aussi trancher ce duel entre les deux hémisphères.

Des Springboks piqués au vif

En face, l'Afrique du Sud débarque avec son statut de double championne du monde en titre. Mais la défaite de Saint-Denis a laissé des traces au pays : au lendemain du match, le Times estimait que Rassie Erasmus s'était perdu dans ses propres calculs. Premiers de leur groupe, les Springboks ne viendront pas en touriste à Twickenham, avec une revanche à prendre deux semaines et demie plus tard.

Rendez-vous donc dimanche à 17h40 sur TF1 pour cette finale à l'heure du goûter. Ni les Bleus ni les Springboks ne joueront à domicile, puisque Twickenham est d'ordinaire l'antre du XV de la Rose. Le vainqueur soulèvera le premier trophée du Championnat des nations, le perdant aura toute la soirée pour ruminer.