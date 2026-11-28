À la veille de la finale du Championnat des Nations, alors que Matthieu Jalibert s'apprête à défier les Springboks, un autre ouvreur girondin s'apprête à vivre un grand moment. À seulement 18 ans, Louis Favrau va connaître sa première titularisation en Top 14, ce samedi face à Montpellier (14h30). Avec Arthur Retière à ses côtés, le jeune homme aura la lourde responsabilité d'animer le jeu bordelais.

Crédit : UBB

Un pur produit de la formation girondine

Passé par le RC Cubzaguais avant de rejoindre le CA Bordeaux-Bègles, Louis Favrau a déjà franchi plusieurs étapes cette année. International français U18, capable également d'évoluer au centre, il a intégré les Espoirs de l'UBB cet été, disputant les cinq premières journées comme titulaire.

Régulièrement invité à s'entraîner avec les professionnels, il a effectué ses débuts à La Rochelle le 25 octobre. Quelques jours plus tard, l'UBB annonçait sa prolongation jusqu'en 2030. Yannick Bru lui reconnaît notamment via Eurosport une maturité étonnante et de véritables qualités de leader.

Seulement 46 minutes de Top 14 au compteur

Le staff girondin n'a cependant guère le choix. Outre Jalibert, Hugo Reus (poignet) et Joseph Laharrague (cheville) figurent au point infirmerie du club. Favrau, qui ne compte que 46 minutes de jeu en championnat, se retrouve propulsé aux commandes.

L'expérience de Retière sera précieuse pour gérer les sorties de camp et soulager son jeune partenaire. Au centre, Nicolas Depoortere et Rohan Janse van Rensburg, de retour après plus de sept mois d'absence à la suite de sa rupture du tendon d'Achille, pourront aussi lui offrir de précieux points d'appui.

Montpellier a les moyens de lui mener la vie dure

Le baptême du feu à Chaban-Delmas s'annonce particulièrement relevé. Le MHR reste sur trois victoires consécutives et possède la meilleure défense du Top 14 avec seulement 168 points encaissés, selon la LNR. Le retour de Lenni Nouchi aux côtés de Billy Vunipola et de Masibaka pourrait compliquer la tâche de la jeune charnière girondine.

Si les Héraultais parviennent à mettre le pack bordelais sur le reculoir, Favrau risque de passer un long après-midi. Mais avec Tom Willis devant lui et Damian Penaud en réserve sur le banc, le minot dispose aussi de sérieux arguments pour réussir sa première.