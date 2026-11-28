À défaut de disputer la finale du Championnat des Nations, le XV de la Rose pourrait bien écrire l'une des plus belles pages de son histoire ce samedi à Twickenham (17h40). Après ses succès du 15 novembre 2025 (33-19) et du 21 novembre 2026 (37-12), l'Angleterre pourrait battre les All Blacks trois fois de suite pour la première fois en 121 ans de rivalité, comme le souligne The Guardian.

Du jamais-vu depuis 1998 : en pleine crise historique, les All Blacks prennent une décision forte concernant l'avenir de Dave Rennie

Même la génération dorée de 2003 n'y est pas parvenue

Pour retrouver trace de deux victoires consécutives anglaises face aux Néo-Zélandais avant celles des hommes de Steve Borthwick, il faut remonter à l'époque de Jonny Wilkinson. Les protégés de Clive Woodward s'étaient imposés à Twickenham en novembre 2002 (31-28), puis à Wellington en juin 2003 (15-13), quelques mois avant de soulever la Coupe du monde.

Devenus champions du monde, les Anglais avaient cependant pris la foudre lors de leur tournée de juin 2004, s'inclinant lourdement à Dunedin (36-3), puis à Auckland (36-12). Les All Blacks allaient alors enchaîner neuf victoires face au XV de la Rose jusqu'en 2010. Sur les 48 confrontations entre les deux nations, l'Angleterre ne compte d'ailleurs que dix succès, pour 36 défaites et deux matchs nuls.

Borthwick a ressorti les recettes d'Eddie Jones

Ce qui interpelle dans les deux derniers succès anglais, c'est aussi leur ampleur : 70 points inscrits contre 31 encaissés. Samedi dernier, avec 25 longueurs d'avance au coup de sifflet final, le XV de la Rose a tout simplement signé la plus large victoire de son histoire face aux All Blacks.

Steve Borthwick a notamment retrouvé une recette qui fonctionnait sous Eddie Jones : prendre l'adversaire à la gorge dès l'entame. Comme le rapporte The Guardian, le sélectionneur a ressorti les vidéos et les séances d'entraînement de cette époque. Résultat, lors de chacune de ses trois rencontres de novembre, l'Angleterre a inscrit son premier essai dans les sept premières minutes.

Les All Blacks face à un autre record historique

Après avoir fait six changements dans son XV de départ, Dave Rennie compte notamment sur le retour de Richie Mo'unga à l'ouverture et sur Jordie Barrett, capitaine pour la première fois, pour éviter une nouvelle désillusion. Mais la pression est immense sur les épaules des Néo-Zélandais.

Une défaite ce samedi constituerait leur sixième revers de l'année civile, du jamais-vu depuis 1949. À moins d'un an du Mondial en Australie, les Anglais pourraient donc frapper un grand coup sur le plan psychologique. Et terminer leur automne avec une quatrième victoire en autant de rencontres.