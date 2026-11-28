Dans un effectif toulousain décimé par les blessures et les sélections, chaque retour fait du bien à Ugo Mola. Ce samedi soir à Gerland (21h), Léo Banos va connaître sa première titularisation de la saison face au LOU. Aligné en troisième ligne aux côtés de Jack Willis et Alexandre Roumat, l'ancien Montois retrouve une place de choix après avoir passé plus de six mois loin des terrains. Pour rappel, il avait déjà joué une mi-temps face à Clermont au début du mois.

Six mois de galère et une opération du dos

Victime d'un choc lors du derby face à Castres en avril dernier, Banos a dû subir une opération pour soigner une hernie discale entre les vertèbres L3 et L4. Sa première longue indisponibilité depuis le début de sa carrière professionnelle. Le troisième ligne a finalement retrouvé la compétition face à Clermont, le 7 novembre, en remplaçant Théo Ntamack à la mi-temps.

« Maintenant, je suis à 100 % », assure-t-il ce samedi auprès de Rugbyrama. Loin de rester inactif durant sa convalescence, le Landais en a notamment profité pour renforcer sa sangle abdominale, comme il le confie avec le sourire à La Dépêche du Midi.

Déjà 114 matchs professionnels à seulement 24 ans

Avec 114 rencontres professionnelles au compteur, Banos ferait presque figure d'ancien au milieu de certains de ses coéquipiers. Passé par la Pro D2 avec Mont-de-Marsan, il connaît parfaitement les difficultés rencontrées par les jeunes Toulousains qui jonglent aujourd'hui entre leur club de prêt et les exigences du quadruple champion de France.

S'il ne revendique pas encore un statut de cadre, le flanker entend transmettre son expérience et insuffler de l'énergie sur le pré. Son parcours fait notamment écho à ceux de Lucas Vignères et Lucien Richardis, tous deux retenus pour le déplacement à Lyon.

Un retour précieux pour le Stade Toulousain

Avec François Cros et Anthony Jelonch mobilisés par le XV de France, le retour de Banos offre de nouvelles possibilités au staff toulousain. Son association avec Willis et Roumat doit notamment permettre de sécuriser les zones de regroupement et d'offrir des ballons propres à la jeune charnière composée de Simon Daroque et Valentin Delpy.

Prolongé jusqu'en 2028 en mai dernier, le Landais aura également l'occasion, dans les prochaines semaines, de rappeler qu'il a toute sa place dans la très concurrentielle troisième ligne rouge et noire.