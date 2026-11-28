À la veille de la finale du Championnat des Nations entre la France et l'Afrique du Sud, Eddie Jones n'a pas résisté à l'envie de glisser une petite pique à la presse anglaise. Dans le podcast I Love Rugby, dont les propos sont relayés par Planet Rugby, l'Australien ironise sur la manière dont le XV de la Rose est passé du chaos à la « meilleure équipe du monde » en l'espace de deux semaines. Derrière le sarcasme, l'ancien sélectionneur anglais semble néanmoins particulièrement séduit par les progrès de son ancienne formation.

33-19, puis 37-12 face aux All Blacks : l'Angleterre sur les traces de ses champions du monde de 2003, et d'un exploit inédit ?

160 points inscrits en trois rencontres

Il faut reconnaître que les hommes de Steve Borthwick ont de solides arguments à faire valoir. Avec trois victoires face à l'Australie (45-22), au Japon (78-15) et aux All Blacks (37-12), les Anglais ont retrouvé une puissance offensive qui contraste avec leurs difficultés du printemps. Et ce samedi, ils pourraient battre la Nouvelle-Zélande pour la troisième fois consécutive, une première historique.

Jones apprécie notamment la domination physique des Anglais dans les collisions et leur efficacité dans les rucks. Il estime également que Maro Itoje a retrouvé de sa superbe, tandis qu'Ellis Genge apporte de nouveau toute sa puissance ballon en main. Quant au jeune Fin Smith, son jeu au pied court serait, aux yeux de l'Australien, probablement le meilleur au monde parmi les ouvreurs.

Et si on n'enterrait pas trop vite les résultats du printemps ?

Si les Anglais semblent avoir trouvé la bonne carburation, difficile néanmoins de faire abstraction de leur bilan en 2026. Cinquièmes du dernier Tournoi des 6 Nations avec quatre défaites, ils avaient notamment perdu pour la première fois de leur histoire face à l'Italie (23-18). En juillet, les Springboks leur avaient également infligé un sévère 45-21 à Johannesburg.

Les Anglais ont certes enchaîné cinq victoires depuis ce revers. Mais leurs deux plus gros tests de l'année face aux actuels finalistes du Championnat des Nations se sont soldés par des défaites. Et contrairement à l'Angleterre, la France et l'Irlande ont toutes deux réussi à faire tomber les doubles champions du monde cet automne.

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Le prochain Crunch pour mettre tout le monde d'accord ?

Quatrièmes du dernier classement officiel de World Rugby, derrière l'Afrique du Sud, l'Irlande et la France, les Anglais peuvent légitimement prétendre au statut de candidats au titre mondial en 2027. Mais leur capacité à maintenir ce niveau de performance loin de Twickenham reste notamment à éprouver.

Après avoir encaissé sept essais face au XV de la Rose en mars dernier malgré leur victoire (48-46), les Bleus savent d'ailleurs de quoi leur meilleur ennemi est capable. Le prochain Tournoi devrait permettre d'y voir plus clair. Et nul doute que les Français auront à cœur de rappeler à leurs voisins d'outre-Manche qui détient actuellement le trophée.