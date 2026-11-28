Davit Niniashvili et la Géorgie ont bouclé la première Nations Cup sans la moindre défaite, avec un dernier succès 38-10 face aux États-Unis à Tbilissi. Pourtant, le bilan publié le 27 novembre par World Rugby ne fait gagner aucune place aux Lelos. Leur titre de poule était même acquis une journée avant la fin.

Un titre de poule bouclé avec une journée d'avance

Les Géorgiens ont d'abord dominé l'Uruguay, les Samoa et le Chili en juillet, avant d'enchaîner le Canada, les Tonga et les États-Unis en novembre. Contre les Tonga, à l'Avchala Stadium de Tbilissi, la victoire bonifiée 55-31 correspondait au 300e match international de la sélection, selon World Rugby.

Ce succès leur a assuré la première place avec une journée d'avance, l'Espagne ayant chuté 25-20 face au Chili. Les États-Unis ont été sacrés de leur côté dans la poule Amériques-Pacifique, avant le duel final perdu à Tbilissi.

0,92 point de plus, aucune place gagnée

La Géorgie ne fait pas pour autant du surplace. Le classement relayé par RugbyPass lui attribuait 73,94 points le 9 novembre, puis 74,86 points le 23 novembre. Elle a donc progressé en valeur absolue, sans dépasser la moindre sélection.

Toutes les victoires ne rapportent pas autant

Le système de World Rugby fonctionne par échange de points entre les deux équipes d'un match. L'écart de niveau avant la rencontre et le résultat déterminent la variation. Battre une nation nettement moins bien classée rapporte peu, voire rien dans certains cas, alors qu'un succès contre plus fort pèse beaucoup plus lourd.

Une autre règle a changé depuis le 1er juillet 2026. L'instance a supprimé la pondération de trois points accordée à l'équipe qui reçoit, une évolution liée notamment à la multiplication des matchs sur terrain neutre. Les anciens calculs ne s'appliquent donc plus mécaniquement aux rencontres de cet automne.

Doubler une sélection qui joue aussi

Pour gagner une place, les Lelos doivent réduire l'écart avec la nation classée juste devant. Mais cette sélection dispute elle aussi ses propres matchs et engrange ses propres points. La Nations Cup offre à la Géorgie des rencontres régulières face à des adversaires de niveau comparable, sans lui garantir un changement de rang.

À moins d'un an de la Coupe du monde 2027, le parcours géorgien rappelle qu'un classement mesure un rapport de forces, pas un nombre de victoires. Et un seul succès contre un cador peut parfois peser plus lourd que six victoires face à des adversaires de même rang.