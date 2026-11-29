Il est devenu l’un des principaux visages du club parisien. À 30 ans, Jeremy Ward est l’un des meilleurs centres du Top 14 depuis plusieurs saisons et a enfilé le paquet d'indéboulonnables au Stade Français Paris, depuis plusieurs saisons maintenant. Ce samedi 28 novembre, à Jean-Bouin, il a concédé le match nul face au RC Vannes (28-28), mais a surtout signé sa centième apparition sous le maillot rose. En plus de ce cap symbolique, le Sud-Africain pourrait connaître une saison aux enjeux inédits, en vue du Mondial 2027.

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Ward, le rose et le bleu dans le viseur

En effet, les résultats enivrants du XV de France ont fait oublier cette anecdote, mais Jeremy Ward a été appelé par Fabien Galthié et son staff, au tout premier rassemblement. Arrivé en France à l’été 2022, il sera théoriquement éligible pour la sélection tricolore au mois de juillet prochain. À cette période, les Bleus commenceront à se préparer pour la Coupe du Monde en Australie. Cette dernière donnera son coup d’envoi le 1ᵉʳ octobre prochain et livrera son verdict le 13 novembre de la même année.

Retenu par le staff basé à Marcoussis, le centre du Stade Français a une carte à jouer cette saison. Pour cause, le Sud-Africain d’origine possède un profil différent de ses concurrents au poste, par son expérience et ses qualités rugbystiques et physiques. S’il est connu pour sa puissance, Jeremy Ward est un joueur à part sur plusieurs points. Pour cause, ce second centre est aussi bien capable de défendre avec une intensité folle que de transpercer les lignes avec une aisance fascinante.

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Du feu dans les jambes, du caramel dans les épaules

Sur la saison 2025-2026 de Top 14, Jeremy Ward se trouvait parmi les 5 % des centres qui réalisaient le plus de franchissements du championnat. Avec onze essais et huit passes décisives, il était aussi l’un des joueurs les plus décisifs à son poste de l’Hexagone, parmi ceux qui jouent à son poste. Cette saison, le Parisien compte déjà près de sept franchissements, en neuf apparitions avec le Stade Français. Il pointe à environ une percée toutes les six courses effectuées avec le ballon.

En défense, il n’est pas forcément l’un des plaqueurs les plus fiables, mais il enchaîne les plaquages offensifs. Avec huit étreintes conclues au-delà de la ligne d’avantage, aucun trois-quarts ne fait mieux que lui sur le début de saison. Par ailleurs, cette donnée avait peut-être particulièrement été appréciée par le nouvel entraîneur de la défense du XV de France, l’ancien centre parisien Geoffrey Doumayrou. Par ailleurs, les attentes placées autour du nouveau système défensif des Bleus semblent bien correspondre aux qualités de Jeremy Ward, après quelques matchs d’observations.

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La nouvelle défense du XV de France

En effet, le nouveau membre du staff tricolore a repris la ‘rush défense’ de Shaun Edwards à son compte. Les premiers porteurs de balles sont agressés plus vite et plus fort. Elle compte moins sur la capacité des ailiers et des trois-quarts à monter sur les extérieurs, mais plutôt au niveau du 10 et du 12. Aussi, les plaquages se font plus bas, privilégiant le fait d’amener le joueur au sol à celui de coffrer le ballon, pour empêcher le jeu adverse de se déployer. Dans le Midi Olympique, Geoffrey Doumayrou est revenu sur sa vision du secteur de jeu dont il a la charge. Selon lui, c’est une défense qui “attaque l’attaque” et où les plaquages manqués ne sont plus si graves.

Contre l’Afrique du Sud, cette réalité s’est observée. Le taux de complétion était peut-être moins marquant qu’à certains moments de l’ère Galthié, mais la mobilité de la ligne de défense et la répétition des efforts ont mis à mal les champions du monde. “Les Sud-Africains, qui sont la référence en la matière, mettent avant tout en avant ce travail de l’ombre car ce système exige beaucoup de déplacements, d’agressivité sur les plaquages et cette volonté d’aller vers l’avant. [...] J’ai ma propre évaluation d’un plaquage manqué. Si, dans mon système, il ne met pas l’équipe en danger, je ne le compte pas comme un plaquage manqué”, indiquait-il auprès du journal spécialisé.

De fait, la régularité défensive d’un Jeremy Ward, dont le taux de réussite atteint seulement les 71 % cette saison en Top 14, se juge davantage à travers son travail offensif dans la ligne. Une qualité dont le XV de France profite déjà avec Yoram Moefana, mais qui reste plus rare et pourrait demander une nouvelle profondeur d’effectif. Alors que les feu-follets ne manquent absolument pas du côté de Marcoussis, la convocation du Parisien paraît maintenant limpide, pour d’autres aspects de son jeu. Désormais, reste à voir s’il gardera ce niveau d’excellence dans ce secteur jusqu’à la fin de saison, avant de possiblement passer le début de l’été en Essonne.

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