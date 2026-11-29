Ce dimanche 29 novembre, le XV de France et l’Afrique du Sud se sont donnés rendez-vous dans le Temple du rugby, pour la finale du Championnat des Nations 2026. Sur le pré de Twickenham, qui a connu un week-end de rugby particulièrement dense, les Bleus avaient à cœur d’ajouter une nouvelle ligne à leur palmarès. Un premier titre mondial, à moins d’un an de la Coupe du monde en Australie. Après 80 minutes de délibération, les Springboks sont tombés face aux hommes de Fabien Galthié (34-40), après un match rocambolesque.

Une révolution : Antoine Dupont en avance sur le reste du rugby mondial, selon Eddie Jones

Duel tendu à Twickenham

En début de match, de nombreuses fautes de mains ont ponctué le match. Pas moins de trois mêlées ont été observées en l’espace de six minutes de jeu. Dans cet exercice, les Bleus tenaient bien mieux la comparaison qu’il y a deux semaines, malgré un ballon difficilement talonné et une pénalité à l’encontre du gaucher tricolore. Néanmoins, ils ne manquaient pas de hargne face aux champions du monde.

À la 7ᵉ minute de jeu, Antoine Dupont était proche de l’essai casquette, avec un contre inattendu, mais l’arbitre Karl Dickson estimait que le capitaine français commettait un en-avant. Alors que Sacha Feinberg-Mngomezulu manquait de jus pour ouvrir le score, après une douzaine de minutes, les deux équipes se regardaient en chiens de faïence. Le score était nul et vierge à la moitié du premier acte, malgré une intensité palpable.

Toutefois, le XV de France prenait l’ascendant en mêlée, avec un pack sud-africain renversé, qui permettait à Thomas Ramos d’enfin ouvrir le score (21ᵉ). Quelques dizaines de secondes après, un plaquage sur lequel François Cros mettait le genou au sol était sanctionné. L’arrière des Springboks en profitait pour remettre les siens à hauteur. Après un laps de temps similaire, son vis-à-vis ajoutait encore trois points, à la suite d’un hors-jeu.

France-Afrique du Sud. Karl Dickson distribue deux fois moins de cartons que la moyenne, un détail qui pourrait peser en finale

LBB blessé, le XV de France impérial

À la 27ᵉ minute de jeu, après une perte de balle tricolore, Manie Libbok tente une passe sautée suicidaire pour tenter une relance. Attentif, Théo Attissogbe interceptait le cuir et filait à l’essai. Cependant, la joie française s’est rapidement atténuée. Pour cause, l’origine de la perte de balle était un ‘hip-drop tackle’ sur Louis Bielle-Biarrey, blessé à la cheville droite. Kurt-Lee Arendse était sanctionné d’un carton jaune, transformé en rouge par le bunker, et l’ailier bordelo-béglais se crispait de douleur au sol, avant de sortir sur civière.

🔥 ATTISSOGBE INTERCEPTE ET FILE À L’ESSAI !!! 🇫🇷 Attissogbe profite d’une passe de Libbok pour intercepter et aplatir ! Ramos transforme dans la foulée ! Les Bleus s’envolent ! 💙 🇿🇦 3-13 🇫🇷 🇿🇦🇫🇷 En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/94FZYacyrw — TF1 (@TF1) November 29, 2026

En supériorité numérique, les Tricolores retrouvaient la Terre promise. Après une belle séquence défensive dans leurs 22 mètres, ils arrivaient dans le camp sud-africain à l’aide d’un 50-22 de Thomas Ramos. Puis, Matthieu Jalibert faisait parler sa magie, avec une passe au pied lumineuse pour Émilien Gailleton. Le trois-quarts palois avait juste à se saisir du ballon et à aplatir (34ᵉ), pour le deuxième essai des Bleus. Quelques minutes plus tard, Yoram Moefana pensait agrandir l’écart, mais un en-avant a été sifflé. Au coup de sifflet de Karl Dickson, les deux équipes rentraient aux vestiaires, avec un score nettement à l’avantage du XV de France (20-3).

🔥 LE GÉNIE DE JALIBERT, GAILLETON À LA CONCLUSION !!! 🇫🇷 Une passe au pied lumineuse de Jalibert et Gailleton n’a plus qu’à aplatir ! Ramos transforme, les Bleus s’envolent ! 💙 🇿🇦 3-20 🇫🇷 🇿🇦🇫🇷 En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/A8unGo0qMe — TF1 (@TF1) November 29, 2026

Deux ouvreurs pour une seule défense : pourquoi l'association Jalibert-Ramos pourrait compliquer la tâche des Springboks ?

Les Springboks se sont révoltés

Après la pause, Siya Kolisi et ses coéquipiers avaient envie de rappeler leur statut. Sur les premières minutes du second acte, les Springboks ont mis beaucoup d’énergie pour investir les 22 mètres français. Si les avants ont été contenus, Sacha Feinberg-Mngomezulu a eu un coup de génie pour battre Matthieu Jalibert dans les airs. À l’initiative du coup de pied, le prodige sud-africain plantait le premier essai des champions du monde (45ᵉ) sur ce match. Le XV de France ne baissait pas en régime pour autant. Thomas Ramos s’offrait d’ailleurs de nouveaux points avec une pénalité en poteau-rentrant (49ᵉ).

⚡ LES BOKS RELANCENT LA FINALE ! Sur le renvoi, Feinberg-Mngomezulu surprend la défense française et file à l’essai ! Transformation réussie, l’Afrique du Sud revient à 10 points ! 🇿🇦 10-20 🇫🇷 🇿🇦🇫🇷 En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/e5Sm4TPBKb — TF1 (@TF1) November 29, 2026

Néanmoins, l'Afrique du Sud continuait de se remettre d'aplomb avec un ballon aplati par Damian De Allende (55ᵉ), venu au soutien de son pack sur un maul. Ce dernier ne s'épargnait pas une provocation sur Peato Mauvaka, venu chercher le ballon au sol. Sonnés, les Bleus subissaient avant l'heure de jeu. Les Springboks en avaient bien conscience et se sont employés à retourner le match à leur avantage. Dans l'action suivante, le premier centre signait une nouvelle action mémorable, avec une course de bulldozer et deux raffuts consécutifs sur des défenseurs tricolores. Il a ensuite délivré une offrande à Ethan Hooker (56ᵉ).

😱 LES BOKS PASSENT DEVANT ! Sous pression, les Bleus perdent le ballon. De Allende résiste à Jalibert et sert Hooker qui file à l’essai. Feinberg-Mngomezulu transforme : l’Afrique du Sud prend l’avantage ! 🇿🇦 24-23 🇫🇷 🇿🇦🇫🇷 En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/K5xDEtr22P — TF1 (@TF1) November 29, 2026

À la 59ᵉ minute de jeu, Sacha Feinberg-Mngomezulu réalisait une folle chevauchée le long de la ligne de touche. L'arrière de la soirée jouait au pied pour lui-même dans la foulée. Pour tenter de l'arrêter, Antoine Dupont commettait un plaquage sans ballon et recevait un carton jaune, laissant ses coéquipiers sans leur capitaine pendant dix minutes. En supériorité numérique, les Sud-Africains enfonçaient les espoirs des Bleus, avec un nouvel essai planté par Eben Etzebeth à l'heure de jeu. Théo Attissogbe pensait relancer les siens sur la remise en jeu, mais voyait son action invalidée par un en-avant tricolore. À 17 minutes du terme, Ox Nché se rendait coupable d'un déblayage dangereux, sans aucune maitrise, sur Régis Montagne. Il recevait un carton jaune et était soumis au bunker, qui conservait cette sanction.

🟨 DUPONT ÉCOPE D’UN CARTON JAUNE ! Les Bleus échappent à l’essai de pénalité, mais leur capitaine est sanctionné ! Les Springboks vont jouer une touche à cinq mètres de l’en-but… 🇿🇦 24-23 🇫🇷 🇿🇦🇫🇷 En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx https://t.co/NMdInwJu4u — TF1 (@TF1) November 29, 2026

Ailier, arrière et désormais plus dangereux au pied : comment Théo Attissogbe devient une option de plus en plus complète pour les Bleus

Une fin de match sous tension

Au moment du retour d'Antoine Dupont sur la pelouse, Thomas Ramos remettait ses coéquipiers à cinq points d'écart, avec une nouvelle pénalité envoyée entre les perches (69ᵉ). Jean-Baptiste Gros, lui, sortait pour réaliser un protocole commotion et amenait Jefferson Poirot vers un retour sur le pré de Twickenham. Sur une superbe montée défensive, Théo Attissogbe mettait sous pression les trois-quarts sud-africains. Bien suivi par Émilien Gailleton, les deux Palois participaient à la récupération du ballon et à un nouveau carton jaune contre Sacha Feinberg-Mngomezulu, qui n'a pas fait l'effort de finir l'action du plaquage avant de gratter.

Le XV de France s'imaginait finir la rencontre en supériorité numérique. Avec le momentum en sa faveur, il pilonnait la ligne d'en-but des Springboks. Comme un symbole, l'avant le plus prolifique de l'histoire de la sélection, Charles Ollivon, s'effondrait derrière la ligne pour le troisième essai français (72ᵉ). Les champions du monde ne se laissaient pas faire et avançaient. Sur un déblayage malheureux, Jefferson Poirot récoltait un carton jaune, à neuf minutes de la fin du temps réglementaire, et annonçait d'ultimes minutes à quatorze contre quatorze.

🤩 QUEL SCÉNARIO À TWICKENHAM !!! Ollivon égalise ! Les Bleus passent devant à moins de dix minutes de la fin ! 🇿🇦 31-33 🇫🇷 🇿🇦🇫🇷 En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/6SLoQfDNxx 🎙️Les réactions d’après-match en exclusivité sur TF1+ : https://t.co/VfdHdetnKP https://t.co/clNb1MPeYI — TF1 (@TF1) November 29, 2026

"Je ne sais pas si l'information est juste mais pour moi elle est capitale", aucun contrôle antidopage depuis cet été pour les Springboks ?

Mannie Libbok choisissait la pénaltouche, mais Florian Verhaeghe volait le ballon dans l'alignement pour soulager ses coéquipiers. Le XV de France pensait être à l'abri, mais enchaînait les bourdes. Dans les ultimes minutes, Eben Etzebeth s'étendait de tout son long sur un box-kick de Maxime Lucu. Le géant sud-africain contrait le coup de pied, puis permettait aux siens d'obtenir une pénalité à 20 mètres de l'en-but français, envoyée entre les perches par l'ouvreur des Springboks. Les Bleus étaient menés d'un point, au moment de la fin du temps réglementaire, et se retrouvaient avec une mêlée simulée en leur faveur, après un contre-ruck déchaîné.

Sur une ultime action de folie, le ballon part vers l'aile, puis Kalvin Gourgues parvenait à servir merveilleusement Émilien Gailleton. Le Palois s'enfuyait le long de la touche, puis trouvait Antoine Dupont à l'intérieur. Stoppé à quelques mètres de l'en-but, le capitaine sortait le ballon pour Maxime Lucu, qui trouvait Thomas Ramos, puis Théo Attissogbe pour un doublé monumental (80ᵉ +5).

🤯 LE XV DE FRANCE AU BOUT DE LA FOLIE !!! 🇫🇷 ATTISSOGBE DÉLIVRE LES BLEUS À LA 80e+3 ! Un essai incroyable pour renverser les Springboks ! QUEL EXPLOIT !!! 💙 🇿🇦 34-40 🇫🇷 🇿🇦🇫🇷 En direct sur TF1 et TF1+ : https://t.co/mFiM1FWK32 🎙️Les réactions d’après-match en exclusivité sur TF1+ : https://t.co/PyjMX47ulE — TF1 (@TF1) November 29, 2026

Au bout du bout, le XV de France s'offrait un titre mondial pour la première fois de son histoire. Couronnés en grande finale, les Bleus donnaient aussi le Bouclier des Hémisphères aux Nordistes. Une performance et un résultat qui devraient marquer les esprits, à moins d'un an de la Coupe du Monde en Australie.

XV de France. Maxime Lucu n'a plus besoin de l'absence de Dupont pour devenir indispensable aux Bleus