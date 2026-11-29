Privée de Matthieu Jalibert, retenu par le XV de France, l'UBB a confié la tâche d'animer sa ligne de trois-quarts à un ouvreur des Espoirs, samedi à Chaban-Delmas. Les blessures de Reus et de Laharrague ont ouvert la porte à Louis Favrau, 18 ans. Bluffant pour ses débuts avec le numéro 10, le jeune Girondin est revenu sur ce baptême conclu par un résultat impressionnant (40-10) face au Montpellier HR.

L'Union Bordeaux-Bègles a récupéré les points d'une victoire bonifiée, devant son public. « C'était le scénario dont on rêvait », explique-t-il auprès de Sud Ouest, en rappelant que l'engagement devant s'annonçait compliqué face aux Héraultais. Le pack bordelais a pourtant pris le dessus sur celui de Montpellier et, dans la continuité, Favrau a vécu une première titularisation dans un fauteuil à Chaban, porté par les tribunes.

« Le public, c'est incroyable, ça donne envie d'y retourner. Ils poussent derrière nous à chaque instant, c'est une super belle expérience. » (Louis Favrau, ouvreur de l'UBB)

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Arthur Retière en guide toute la semaine

Pour préparer ce rendez-vous, le jeune ouvreur a pu compter sur l'expérimenté Arthur Retière, toute la semaine. Il lui a expliqué ce qu'il fallait savoir au poste de 10, notamment sur les lancements de jeu prévus. « C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience donc il a su m'apporter quelques petits conseils pour que je m'en sorte », détaille Louis Favrau après la rencontre.

En face, au centre de la troisième ligne, se présentait un certain Billy Vunipola. Un joueur ciblé par le club local selon le Bordelo-Béglais, qui a choisi de faire abstraction du colosse. Il savait que ses trois-quarts, Bochaton et Elyjah Ibsaiene en tête, sortiraient pour le plaquer. Les avants, dans leur ensemble, avaient pour mission de faciliter la tâche au jeune ouvreur pour sa première présence dans le quinze de départ.

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Le carton jaune de Nantes digéré

Le précédent passage de Favrau sur une pelouse de Top 14 avait laissé un goût amer. À Nantes, face à Vannes, un mauvais réflexe lui avait valu un carton jaune. « C'était un en-avant, un fait de jeu, ça arrive. Il ne faut pas le reproduire », tranche-t-il, en assurant avoir vite tourné la page. Hier, c'était sa troisième apparition dans l'élite et une partie du stress des débuts semble avoir été digéré.

Contre Montpellier, la confiance est venue au fil des minutes, grâce aux anciens. Ils l'ont aidé sur la prise de parole et la prise de décision, au point que l'ouvreur leur attribue l'essentiel du mérite : « C'est surtout grâce à eux. » Malgré toute cette humilité, l'offrande lumineuse pour Nicolas Depoortere, après avoir éliminé deux défenseurs, est de son œuvre à la 19ᵉ minute de jeu, sans avoir besoin de la partager avec d'autres.

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Les internationaux vont revenir

Favrau ne se fait aucune illusion sur la suite, avec le retour annoncé des internationaux. « Ils sont meilleurs que moi. Je suis jeune, je le sais », reconnaît-il. Il rappelle que l'UBB compte dans ses rangs la ligne de trois-quarts de l'équipe de France, une source d'inspiration pour progresser et gratter du temps de jeu.

Pour l'heure, il préfère parler de travail. « Ce n'est pas parce qu'on est arrivé là une fois qu'il faut croire qu'on va y rester tout le temps. Il faut vraiment continuer à bosser », prévient l'ouvreur girondin. En tout cas, le jeune demi d'ouverture a montré à son manager qu'il pouvait compter sur lui. Cette belle impression pourrait même se prolonger jusqu'au XV de France U20, cet hiver.

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