1m82, 148 kg : ''Big Ben'' Tameifuna va-t-il devenir le plus petit 2ème ligne de l'histoire ?

C'est la surprise du chef de Yannick Bru ! Vendredi, face à Gloucester en Champions Cup, Ben Tameifuna débutera en numéro 5. Oui, le pilier tongien de 148 kg va découvrir la cage, associé à Cameron Woki.

Pas plus haut que monsieur tout le monde (1m82), Big Ben pourrait bien devenir le plus petit deuxième ligne titulaire de l'histoire du rugby professionnel. On précise professionnel, car votre numéro 4 de réserve de Régionale 2 ne compte évidemment pas.

Le pari est audacieux. Face à lui, Gloucester aligne deux véritables tours de contrôle : Jean Kleyn et Arthur Clark, tous deux affichés à plus de 2m. En touche, le déficit de taille promet d'être conséquent.

L'histoire connaît quelques exceptions. Sébastien Chabal et Posolo Tuilagi (1m92), ont évolué ou jouent toujours dans la cage. L'ancien toulousain Gillian Galan (1m93 pour 120) y avait également dépanné plusieurs fois en TOP 14. Tout comme le Rochelais Paul Boudehent (1m92) ou Jordan Joseph (1m89) plus récemment.

Plus étonnant encore, le Japonais Kazuki Himeno (1,87 m) avait débuté en numéro 4 avec les Sunwolves face aux Sharks en Super Rugby, en 2018.

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Mais avec ses 182 cm seulement, Tameifuna casse donc tous les codes. Reste que la deuxième ligne ne se résume pas aux centimètres, d'autant plus que l'UBB n'a pas prévu de faire sauter son plus beau pneu agricole.

En revanche, avec sa puissance brute, Big Ben pourrait apporter un sacré supplément de densité au pack girondin. Quand les puristes seront évidemment curieux de voir ce que peuvent donner ses poussées en mêlée, un cran plus bas que d'habitude...