''Les Saracens m'avaient appelé'' : quand Gaël Fickou refusait la folie des grandeurs pour les Bleus

C'est une anecdote méconnue que Gaël Fickou a dévoilée dans le podcast Rugby Confidential, animé par les streamers Nogodi et Sacha Valleau. En 2016, le trois-quarts centre du Stade Toulousain aurait pu prendre la direction de l'Angleterre.

"Les Saracens m'avaient appelé la même année que Tolofua (en 2016, NDLR). J'avais refusé car je préférais jouer en équipe de France", raconte l'international tricolore, qui participe régulièrement à ce podcast.

À l'époque, aucune règle n'interdisait à un joueur évoluant à l'étranger de porter le maillot bleu, comme en Nouvelle-Zélande ou en Angleterre. Mais dans les faits, s'expatrier pouvait sérieusement compliquer une carrière internationale.

"Guy Novès m'avait dit qu'il ne regardait pas le championnat", précise Fickou. Un message suffisamment clair pour refroidir ses envies de Premiership et privilégier sa carrière avec les Bleus, lui qui n'avait alors que 22 ans.

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Fickou aux côtés de Farrell

Le timing était pourtant exceptionnel. En 2016, les Saracens venaient de décrocher leur première couronne européenne en dominant le Racing 92 de Dan Carter. Avec Farrell, Itoje ou les frères Vunipola, les Londoniens disposaient d'un effectif monstrueux.

Les Sarries allaient même remporter deux autres Champions Cup, en 2017 et 2019. Fickou aurait donc pu participer à l'une des plus belles dynasties européennes de l'époque.

Un palmarès toujours néant en club

Il a finalement prolongé à Toulouse avant de rejoindre le Stade Français en 2018. Un choix qui lui a aussi fait manquer l'hégémonie toulousaine débutée en 2019. Un drôle de destin pour un joueur au parcours international exceptionnel, mais qui a vu passer deux générations dorées sans en faire partie.

Malgré 98 sélections et près de quinze saisons en TOP 14, Gaël Fickou affiche un palmarès étonnamment maigre pour un joueur de son calibre : un Grand Chelem avec les Bleus en 2022, mais toujours aucun titre en club.

Une anomalie qu'il espère corriger sous ses nouvelles couleurs du RC Toulon. Encore faudra-t-il que les Varois trouvent la bonne carburation, eux dont le début de saison n'a pas franchement été rassurant...