23 jours après sa blessure, Matthieu Jalibert avait repris : une nouvelle gêne signalée relance l'inquiétude à l'UBB

Une reprise express et une nouvelle inquiétude

À Bordeaux, l'espoir d'un retour rapide de Matthieu Jalibert se heurte à une nouvelle alerte. Selon une information relayée par RMC, l'ouvreur aurait ressenti une gêne à la cuisse droite ce jeudi avant de quitter l'entraînement en boitant. Il avait repris la course mardi, après sa déchirure du quadriceps droit contre le Stade français le 20 septembre. Aucune nouvelle lésion n'est encore confirmée.

Un quadriceps déjà fragilisé

Cette reprise semblait pourtant encourageante. Vingt-trois jours après sa blessure, le Bordelais courait avec le préparateur physique Ludovic Loustau, à l'écart du collectif. Il avait annoncé quatre semaines d'arrêt, quand la presse évoquait initialement six à huit semaines d'indisponibilité.

Mais courir quelques demi-longueurs de terrain ne garantit pas d'être prêt pour un match. Le quadriceps intervient notamment dans les accélérations et les frappes au pied. Leur répétition à haute intensité exige une réathlétisation progressive.

Cette cuisse droite a déjà posé problème à Jalibert. Une blessure au même endroit l'avait notamment privé des rendez-vous internationaux de novembre 2025. Une gêne à l'entraînement ne suffit toutefois pas à conclure à une rechute, encore moins à une reprise précipitée.

L'UBB et les Bleus dans l'attente

Pour l'UBB, le calendrier ne laisse guère de répit. Le double champion d'Europe se déplace à Gloucester vendredi 16 octobre, avant de retrouver La Rochelle le 25. Le retour de Jalibert était espéré pour ce deuxième rendez-vous. Désormais, les examens éventuels et les sensations du joueur guideront la suite.

Yannick Bru doit déjà composer sans Hugo Reus, soumis au protocole commotion après Clermont. C'est Lucu qui sera aligné à l'ouverture en Angleterre. Et le XV de France regarde forcément vers la Gironde : les Bleus affronteront les Fidji le 7 novembre, puis l'Afrique du Sud le 13. Avec 42 sélections, Jalibert demeure une option majeure de Fabien Galthié.

La prudence avant tout

La prochaine échéance sera celle du feu vert médical. Quelques séances de patience pourraient éviter un nouveau passage prolongé à l'infirmerie.