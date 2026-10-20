Challenge Cup, URC, puis Tournoi des 6 Nations : l'Espagne dévoile ses ambitions pour rejoindre les grandes compétitions du rugby

Juan Carlos Martín Sánchez, président de la Fédération espagnole, a déclaré au Times que l'Espagne était prête à rejoindre l'EPCR dès l'année prochaine. Il y aurait également des discussions en cours avec l'URC. Selon le journal, des représentants espagnols ont rencontré les deux organisateurs. Sans qu'aucune décision n'ait été prise pour le moment.

L'Espagne a en effet exprimé son intérêt et affirme avoir préparé une structure, des contrats et un stade. Le premier projet de club serait Castilla y León Iberians, franchise gérée par la fédération et basée à Palencia.

La Challenge Cup, porte d'entrée la plus plausible

Le scénario avancé par le Times est une intégration initiale en Challenge Cup. Pour rappel, le format officiel 2026-2027 compte 18 clubs, dont deux équipes invitées. Cette présence de franchises invitées montre qu'une voie d'accès existe. Elle ne confirme ni une place pour les Iberians ni le maintien du même format la saison suivante.

L'EPCR a indiqué au Times vouloir néanmoins travailler plus étroitement avec l'Espagne. Pour participer, la franchise espagnole devrait obtenir une invitation ou bénéficier d'une évolution des règles d'accès. Les prochaines annonces de l'organisateur seront donc décisives. Les discussions autour de l'évolution du format de la Champions Cup à l'horizon 2030 pourrait aussi avoir un impact sur sa petite soeur.

L'URC et le 6 Nations, des objectifs lointains

Le président espagnol présente l'URC comme une étape suivante, après une première expérience avec l'EPCR. L'intégration d'un club espagnol dans une compétition de franchises demanderait des décisions sportives et économiques supplémentaires. Le reste dépendra aussi du niveau sportif de la franchise et de la progression du rugby espagnol.

Le 6 Nations relève encore davantage de l'ambition. D'autant que le tournoi masculin est une compétition privée. Selon Martín Sánchez, l'Espagne doit d'abord s'installer parmi les nations compétitives. Le tournoi n'a plus accueilli de nouveau membre depuis l'Italie en 2000. Et ce, malgré toutes les voix qui invitent les organisateurs à ouvrir la compétition à la Géorgie. Côté féminin, l'Espagne a participé entre 2001 et 2007. Cela ne signifie pas qu'une réintégration soit à l'ordre du jour.

Le Mondial 2035 et le Camp Nou en toile de fond

L'Espagne cherche aussi à accueillir la Coupe du monde masculine 2035 et a exprimé son intérêt pour l'édition féminine 2037. Dans le même temps, le Times rapporte aussi des discussions avec la LNR qui visent à accueillir la finale du Top 14 au Camp Nou, en 2029 ou 2030. Autant dire que le calendrier de la fédé espagnole est plutôt chargé en ce moment. Pour rappel, l'Espagne participera à la Coupe du monde 2027 en Australie dans la poule de l'Argentine, Fidji et du Canada.

Le Top 14 pourrait retrouver Barcelone en 2029 ou 2030 : l’Espagne vise une finale au Camp Nou de 105 000 places