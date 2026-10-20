27 défenseurs battus, mais une touche sur deux perdue : les chiffres qui expliquent le naufrage de Clermont face au Leinster

Il y a des statistiques qui donnent mal à la tête. Samedi, Clermont a encaissé 48 points face au Leinster (23-48), après avoir pourtant regagné les vestiaires en tête (16-15). Selon les stats officielles transmises par l'EPCR, l'ASM affiche 27 défenseurs battus contre seulement 16 pour les Irlandais. Pourtant, les hommes de Christophe Urios ont encaissé sept essais au Michelin. Comment expliquer un tel décalage entre les duels remportés et le résultat final ?

Gagner des duels ne suffit pas à avancer

La réponse tient notamment dans la différence entre un défenseur battu et un véritable franchissement. Un joueur peut éliminer son vis-à-vis sans parvenir à désorganiser durablement le rideau adverse. Clermont aurait ainsi battu davantage de défenseurs, mais le Leinster a réussi neuf franchissements contre cinq pour les locaux. Les Irlandais ont surtout mieux exploité leurs espaces, avec des soutiens capables de prolonger les actions.

Le scénario de la 42e minute illustre parfaitement cette différence. Bautista Delguy transperce la défense irlandaise dès la reprise. Mais Clermont ne parvient pas à conclure. Dans la foulée, Sam Prendergast relance depuis son camp, joue au pied, profite du relais de Jimmy O'Brien et termine sous les poteaux. Une occasion gâchée d'un côté, sept points de l'autre.

Une conquête qui a privé Clermont de munitions

L'autre statistique inquiétante concerne la touche. Selon les chiffres consultés, Clermont n'aurait conservé que 50 % de ses lancements, contre 92,86 % pour le Leinster. RugbyPass relève pour sa part 53 % de réussite auvergnate. Dans les deux cas, le constat est préoccupant : impossible d'installer durablement son attaque lorsqu'un lancement sur deux échappe à ses avants.

Et les conséquences ont été immédiates. Dès la 28e minute, Dan Sheehan profitait d'un ballon mal négocié sur une touche clermontoise pour inscrire son premier essai. Une action révélatrice des difficultés auvergnates dans ce secteur. En privant l'ASM de ballons propres, les Irlandais ont aussi limité les occasions de lancer Jauneau, Plummer et leurs trois-quarts dans de bonnes conditions.

Une indiscipline qui a accéléré la chute

À ces problèmes s'ajoutent 14 pénalités concédées, contre sept pour le Leinster. À la 56e minute, Nohem Ez Zahouany écope d'un carton jaune sur une mêlée sanctionnée d'un essai de pénalité. La puissance irlandaise fait alors la différence. Clermont encaisse 33 points en seconde période, incapable de retrouver la maîtrise qui lui avait permis de résister durant quarante minutes.

Cette troisième défaite consécutive, après La Rochelle et Bordeaux, soulève une question avant le déplacement à Vannes en Top 14. Clermont possède des joueurs capables de faire des différences individuelles, mais sa conquête et sa discipline limitent leur influence. Face au Leinster, quelques accélérations ont suffi à faire gronder le Michelin. Il en fallait davantage pour faire tomber les Irlandais.