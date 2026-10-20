TOP 14. Brock James de retour à Clermont ? La légende de l’ASM pourrait intégrer le staff de Joe El-Abd

L’ASM connaît désormais le nom de son futur entraîneur principal, mais pas encore celui de ses adjoints. Annoncé le 7 octobre, Joe El-Abd doit prendre les commandes après la Coupe du monde 2027, tandis que Christophe Urios pilotera le projet OneASM. Et un visage particulièrement familier pourrait retrouver le Michelin : Brock James.

Brock James, une piste sérieuse pour l’attaque

Selon La Montagne, l’ancien ouvreur serait une piste privilégiée pour diriger l’attaque. Des contacts auraient été engagés, sans accord annoncé. Cette possibilité prend du relief alors que Frédéric Charrier, actuellement chargé des trois-quarts, ne serait pas reconduit selon L’Équipe.

Dix ans après son départ, Brockie pourrait revenir

Dix saisons en jaune et bleu, un Bouclier de Brennus en 2010 et une série de 41 coups de pied réussis consécutivement : Brock James n’a pas besoin de présentation à Clermont. Avec Morgan Parra, il a longtemps incarné ce jeu auvergnat capable d’alterner occupation précise et attaques de grande largeur. Les habitués du Michelin n’ont certainement pas oublié.

Mais l’Australien a depuis changé de métier. Après des expériences d’entraîneur en Europe, notamment aux Ospreys, il est devenu entraîneur principal de Hawke’s Bay, en Nouvelle-Zélande. En 2026, il a également intégré le staff des moins de 20 ans néo-zélandais. Un parcours qui donne davantage de consistance à son éventuel retour.

Un duo El-Abd et James pour relancer l’ASM ?

L’association aurait du sens sur le papier. El-Abd a notamment bâti sa réputation dans le secteur défensif, quand James pourrait apporter son regard sur l’animation offensive et le jeu au pied. À Clermont, la charnière Baptiste Jauneau et Harry Plummer offre déjà un point de départ intéressant pour construire des lancements plus variés.

Reste une équation concrète : James travaille aujourd’hui de l’autre côté du globe, où il occupe des responsabilités importantes. Il lui faudrait envisager de quitter son poste pour retrouver un rôle d’adjoint. Surtout, El-Abd devra participer à la composition de son staff alors qu’il accompagne encore le XV de la Rose jusqu’au Mondial.

Au Michelin, revoir « Brockie » sur le banc aurait forcément une saveur particulière. Mais les souvenirs de 2010 ne suffiront pas : la future équipe d’entraîneurs devra surtout trouver les solutions pour faire avancer Clermont. Pour l’heure, le retour de James reste une piste. Une sacrée belle histoire à suivre pour la Yellow Army.