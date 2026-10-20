Le Top 14 pourrait retrouver Barcelone en 2029 ou 2030 : l’Espagne vise une finale au Camp Nou de 105 000 places

Le Top 14 pourrait retrouver Barcelone

Et si le Bouclier de Brennus retrouvait la pelouse du Camp Nou ? Selon The Times, la fédération espagnole de rugby est en discussion avec la Ligue Nationale de Rugby pour organiser une finale du Top 14 à Barcelone, en 2029 ou 2030. L'objectif serait d'accueillir le rendez-vous dans le nouveau Camp Nou, dont la capacité doit atteindre 105 000 places une fois les travaux terminés. Pour l'heure, aucun accord n'a été annoncé. Mais cette piste rappelle forcément de très bons souvenirs aux amateurs de rugby français.

2016, une finale historique à 14 contre 15

Car le 24 juin 2016, le Racing 92 et le RC Toulon avaient offert un sacré spectacle aux 99 124 spectateurs présents dans l'antre du Barça. Réduits à 14 après l'expulsion de Maxime Machenaud, les Franciliens avaient trouvé les ressources pour décrocher le Brennus (29-21), avec notamment un certain Dan Carter à la baguette. Cette affluence constituait alors un record mondial pour une rencontre entre clubs. Un souvenir encore bien présent dans la mémoire des supporters, dix ans après cette soirée catalane.

À l'époque, cette délocalisation répondait à une contrainte bien particulière. L'Euro 2016 de football occupait les grandes enceintes françaises, obligeant la LNR à chercher ailleurs. Barcelone avait alors offert une solution spectaculaire. Cette fois, l'initiative viendrait directement d'Espagne, avec l'ambition d'attirer durablement de grands événements rugbystiques.

Un stade de 105 000 places pour battre le record ?

Avec sa capacité annoncée de 105 000 spectateurs, le Camp Nou rénové pourrait faire tomber le record établi dix ans plus tôt. Théoriquement, cela représente 5 876 places supplémentaires par rapport à l'affluence de 2016. Encore faudrait-il pouvoir commercialiser l'ensemble des sièges dans une configuration rugby.

Pour la LNR, l'opération présenterait un intérêt médiatique évident. Une finale française dans l'une des enceintes les plus célèbres du football européen offrirait une exposition particulière au championnat. Reste la question des supporters, du déplacement des deux finalistes et des conditions d'organisation d'un tel événement.

L'Espagne veut devenir une place forte du rugby

Cette piste s'inscrit dans une stratégie beaucoup plus vaste. La fédération espagnole souhaite notamment intégrer une formation à la Challenge Cup, avant d'explorer une participation à l'United Rugby Championship. Elle ambitionne également d'organiser la Coupe du monde masculine en 2035. Son président, Juan Carlos Martín Sánchez, entend ainsi accélérer le développement du rugby espagnol.

Mais avant d'imaginer les meilleurs clubs français se disputer le Brennus en Catalogne, la LNR devra se prononcer. Les discussions rapportées par la presse britannique restent à concrétiser. Dix ans après l'exploit du Racing 92, le Camp Nou pourrait néanmoins redevenir le théâtre d'une grande soirée de rugby français.