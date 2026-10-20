TRANSFERT. Danglot sur le départ, Colomiers sur la piste du frère d’une légende du Top 14

Jules Danglot est en forme en ce début de saison. L’électrique demi de mêlée de 24 ans dynamise très bien le jeu de Colomiers grâce à ses appuis, sa vista et sa vivacité en bord de ruck. Si bien que l’ancien toulonnais pourrait prendre la direction de la Section Paloise la saison prochaine, au sein d’un système de jeu qui pourrait coller avec ses qualités.

Un départ qui serait important pour Colomiers, qui a désormais l’habitude d’envoyer ses meilleurs éléments en Top 14 chaque saison. Ainsi, pour ne pas se retrouver dépourvu au poste de numéro 9, le club haut-garonnais a déjà activé ses réseaux. Et un nom ressort avec insistance : Barnabé Couilloud.

Un numéro 9 qui pèse

Selon les informations de Midi Olympique, le petit frère de Baptiste serait la cible privilégiée des dirigeants columérins. À 27 ans, le demi de mêlée du FC Grenoble coche de nombreuses cases : il connaît parfaitement la Pro D2, possède une solide expérience et peut apporter des garanties immédiates à la prise de poste.

Notamment car "Babé" possède cette capacité à apporter du danger (23 essais en 91 matchs à Grenoble) et n’est pas seulement dans la gestion du jeu. Joueur majeur à Grenoble, l’ancien biarrot s’est imposé comme un élément important du collectif isérois.

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Mais convaincre Couilloud de faire ses valises ne sera pas une formalité. Arrivé à Grenoble en 2023, le numéro 9 y a trouvé un environnement qu’il connaît et des responsabilités. Surtout, quitter l’Isère, c’est aussi s’éloigner de l’AURA et de ses proches. Babé fera-t-il une nouvelle fois le choix de prendre ses distances avec les siens pour relever un autre défi ?

Colomiers a pourtant des arguments à faire valoir. Le club bleu et blanc affiche un projet sportif intéressant, dans un cadre de vie familial. Mais pour déloger un élément majeur du FCG, le discours ne suffira peut-être pas : il faudra sans doute sortir une proposition contractuelle à la hauteur de ses ambitions.

Une chose est sûre : pour préparer l’après-Danglot, le Grenoblois serait evidemment un profil très intéressant pour épouser la philosophie de jeu columerine.