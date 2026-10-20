8 défenseurs enrhumés par match : qui peut suivre Immanuel Feyi-Waboso en Top 14 ?

Il est tout simplement intenable ! Après trois journées de Premiership, Immanuel Feyi-Waboso domine le classement des défenseurs battus avec 24 adversaires effacés. Soit cinq de plus que Joe Carpenter, son premier poursuivant.

L'ailier d'Exeter impressionne aussi par ses mètres gagnés ballon en main : 265 ! Des chiffres qui donnent tout son sens aux mots d'Antoine Dupont, qui le décrivait un jour comme "très dur à plaquer".

Puissance phénoménale dans les jambes, appuis courts et raffuts dévastateurs : à 23 ans, l'international anglais possède un arsenal offensif redoutable. Lui laisser un mètre d'espace, c'est déjà prendre un risque.

Avec le colosse Jack Wimbush (1m98 et 112 kg) sur l'autre aile, Exeter possède deux sacrés clients. Toulouse a d'ailleurs pu mesurer le danger de ces flèches dimanche en Champions Cup, lors de sa victoire 43 à 40.

Proportionnellement, même Jiuta est derrière

Son profil rappelle forcément celui de Jiuta Wainiqolo. Le Fidjien du LOU domine lui aussi les statistiques offensives en Top 14, avec 35 défenseurs battus depuis le début de saison.

Les deux hommes partagent cette faculté rare à faire de miettes des baguettes. Pas besoin d'un boulevard : un duel suffit parfois d'une demi-seconde de retard d'un défenseur ou d'une épaule pas assez ferme pour que la différence soit faite.

À l'heure où les défenses se resserrent, ces ailiers capables de gagner leur duel à partir de rien valent de l'or. À Lyon, en tous cas, on donne souvent la balle à Jiuta en attendant de voir ce qu'il se passe...