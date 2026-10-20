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Après Jalibert Flament, Meafou et les autres, Thomas Ramos forfait à son tour pour le Championnat des nations

Manque plus que Dupont et Bielle-Biarrey, et on sera sur un véritable carton plein. Pas l'idéal pour défier les Boks, mi-novembre...

Theo Fondacci 20/10/2026 à 15h45
Thomas Ramos n'est par verni cette saison. Screenshot : France 2
Thomas Ramos n'est par verni cette saison. Screenshot : France 2

Il espérait faire son retour à la compétition d'ici la fin du mois pour postuler au bien nommé "Championnat des nations" avec le XV de France. Mais la semaine passée, alors qu'il avait repris l'entraînement, l'arrière du Stade Toulousain a rechuté de sa blessure à la cuisse.

D'après L'Équipe, Thomas Ramos sera éloigné des terrains plusieurs semaines et, à l'instar de Matthieu Jalibert, va ainsi manquer les prochaines échéances des Bleus.

Menoncello absent jusqu'en 2027 ? La grosse inquiétude pour Toulouse après Exeter

Un gros manque à venir pour les Tricolores, qui s'apprêtent notamment à croiser le fer avec les champions du monde sud-africains sans un tiers de leur équipe type, suite aux blessures de Flament (épaule), Meafou (genou), Julien Marchand (cuisse) ou Pierre-Louis Barrasi (cheville).

Si les deux derniers nommés sont sur le chemin d'un retour en club, leur participation au rassemblement des Bleus est encore loin d'être acquise.

Pour rappel, le sélectionneur Fabien Galthié doit annoncer sa liste des 42 joueurs retenus pour la compétition ce mercredi. Une liste ajustable au gré des blessures, bien sûr.

À Toulouse, c'est l'hécatombe

Vous l'aurez remarqué : hormis Jalibert, tous les cadres cités pour blessure évoluent tous à Toulouse. "On verra avec qui on jouera", lâchait d'ailleurs Antoine Dupont en évoquant le match de samedi face à l'USAP, après la rencontre face à Exeter en Champions Cup.

Le champion de France en titre tourne avec une infirmerie pleine en permanence depuis le début de saison et ne s'en sort pas avec les blessures. En l'absence de Ramos en novembre et avec les sélections à prévoir de Capuozzo, Kinghorn et Mallia, c'est le virevoltant Matias Remue qui devrait tenir la baraque à l'arrière.

Si tant est qu'il ne soit pas réquisitionné par la Belgique pour affronter les Forces armées britanniques le 11 novembre, auquel cas le jeune Richardis se tient prêt...

Piekx
Piekx

Avec les absences de Meafou, Flament et Jalibert, nos chances de battre les Boks en avaient pris un coup.
Mais avec celles de Marchand et Ramos qui se rajoutent, elles deviennent vraiment très faibles.
Je suis dégouté, j'attendais ce match contre les Boks avec impatience.


Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)
Aurélien Boucherie (Amis à Laporte)

Les Boks ont aligné leur équipe C contre l'Australie... A notre tour d'aligner la notre !!!


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