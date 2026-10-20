3 essais et 218 mètres face au Stade Français : à 20 ans, Cheswill Jooste rappelle déjà Cheslin Kolbe et impressionne avec les Bulls

Il a fallu vingt secondes à Cheswill Jooste pour mettre le Stade Français dans le rétroviseur. Samedi, à Pretoria, l’ailier des Bulls a lancé la démonstration sud-africaine, avant d’achever les Parisiens en fin de rencontre. Résultat : un triplé, un succès 56-20 et une prestation qui pose déjà une question. L’Afrique du Sud tient-elle un nouveau Cheslin Kolbe ?

218 mètres : une première journée hors norme

Le bilan officiel de l’EPCR donne le vertige. À 20 ans, Jooste a parcouru 218 mètres ballon en main, soit 99 de plus que Théo Attissogbe, deuxième du week-end. Il a signé six franchissements, meilleur total de cette première journée, et battu six défenseurs.

Sur le premier essai, l’ailier poursuit un coup de pied d’Harold Vorster et dépose la défense parisienne. Aux 73e et 75e minutes selon l’EPCR, il frappe encore, la dernière fois après un renvoi. Sa vitesse de pointe impressionne, mais sa capacité à accélérer au bon moment fait la différence. Les espaces se referment rarement assez vite derrière lui.

Kolbe, Arendse : la même école des appuis ?

La comparaison avec Cheslin Kolbe et Kurt-Lee Arendse vient naturellement. Jooste appartient à cette famille d’ailiers sud-africains capables d’effacer un défenseur sur quelques appuis, puis de créer une séparation presque instantanée. Le premier pas et les changements de rythme font davantage de dégâts que le seul duel de puissance. Mais Kolbe a démontré ces qualités au plus haut niveau international.

Jooste avance à toute vitesse. Sacré champion du monde des moins de 20 ans en 2025, puis en 2026 après une finale remportée contre la France (16-5), il a déjà participé à des rassemblements des Springboks. Chez les Bulls, son baptême en United Rugby Championship s’était soldé par un doublé contre les Ospreys. La pépite de Vredenburg n’a pas attendu samedi pour se faire remarquer.

À 20 ans, les Springboks le surveillent déjà

Et pour la petite anecdote : Johan Ackermann a expliqué après la rencontre que son ailier était malade lundi et mardi, avant de retrouver l’entraînement jeudi. Le technicien a d'ailleurs salué sa prestation tout en rappelant le travail collectif qui l’avait placé dans de bonnes conditions. Il estime néanmoins que Jooste doit encore progresser dans ses choix. À 20 ans, tout reste à apprendre.

Pour les Bulls, ce profil offre une arme précieuse dans les couloirs, notamment lorsque les avants créent des espaces et que le jeu au pied trouve la profondeur. Pour les Springboks, il représente une option d’avenir, sans garantie de sélection imminente. Le parallèle avec Kolbe accompagnera forcément ses prochaines sorties. Encore faudra-t-il confirmer devant des défenses qui auront désormais son nom entouré en rouge.