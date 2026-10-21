TOP 14. Lyon joue avec le feu : pourquoi le LOU n'a toujours pas prolongé son phénomène Jiuta Wainiqolo ?

18 essais en 20 matchs la saison passée, déjà 5 en 5 rencontres cette année, 35 défenseurs battus, des franchissements à la pelle : Jiuta Wainiqolo affole les compteurs du Top 14. Pourtant, Lyon n'a toujours pas sécurisé l'avenir de son meilleur atout offensif.

À 27 ans, le Fidjien est une véritable machine à duels. Ballon en main, l'ancien toulonnais est absolument intouchable et fait valser tous les défenseurs comme si les pelouses du Top 14 étaient un parquet. Un facteur X que tous les clubs aimeraient posséder sur leur aile, forcément.

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Mais selon Midi Olympique, sa prolongation est toujours en attente, à Lyon. Sous contrat jusqu'en 2028, Wainiqolo n'aurait toujours pas reçu d'offre concrète de ses dirigeants pour la suite.

DMAC dans la ville des lumières ?

La raison ? Un possible recrutement XXL. Le LOU négocierait avec une superstar des All Blacks qui pourrait bien être blonde et au sourire d'assassin. Le club attendrait de connaître le coût de cette potentielle opération avant de fixer son enveloppe pour le Fidjien.

Certes, avec le salary cap, chaque euro compte. Mais temporiser avec un joueur aussi décisif représente un sacré pari. Si les clubs ne sont officiellement pas en droit de proposer quoi que ce soit à un joueur avant qu'il n'entre dans sa dernière année de contrat, on imagine bien que des discussions via les agents sont souvent entamées très tôt pour ce type de talents...

Le staff doit faire ses preuves

Et ce n'est pas le seul dossier brûlant à Gerland. Après quatre défaites consécutives, l'ensemble du staff serait sous pression. Les discussions concernant sa prolongation auraient été repoussées à janvier par la direction lyonnaise, rapporte le Midol.

Entre ambitions de recrutement, résultats décevants et avenir du staff incertain, Lyon avance donc sur un fil en ce moment. En priant pour que l'insaisissable fidjien ne prenne pas tout le monde de court sur un appui dont il a le secret en coulisse, aussi...