AMATEUR. 156 points, 3 bonus : Humble, Monaco Rugby impressionne pourtant déjà la Fédérale 1

Après une montée historique en Fédérale 1, les Sudistes n’ont pas eu le temps d’attendre pour s’adapter à la 5ème division. Ils réalisent même un début de saison canon. Il faut dire que le club s’est donné les moyens de ses ambitions cet été.

Monaco a déjà remporté trois de ses quatre rencontres, dont la dernière, ce dimanche face à Céret, avec son 2ème bonus offensif de la saison. Les Monégasques avaient également bien failli frapper un grand coup chez le leader Agde lors de la première journée, ne s’inclinant que 28 à 27.

C’est que le club de la Principauté s’est équipé en conséquences durant l’intersaison. Au-delà d’un pack désormais armé pour voyager (4 piliers géorgiens sont notamment arrivés cet été !), l’équipe azuréenne peut toujours compter sur une ligne de trois-quarts phénoménale. Qui, même en Fédérale 1, est probablement la plus qualitative de la division.

Un réservoir colossal derrière

Andrezj Charlat, David Odiete, Luca Cutayar, Branden Holder… Autant de joueurs qui ont déjà réalisé des saisons pleines en Pro D2 et qui tournent désormais à plein régime en Fédérale 1. Alors que la profondeur d’effectif est aussi marquée par la présence de garçons comme Cadorin ou Muric, alors que Nathan Courtade (champion de France de Nationale en 2024) pourrait bientôt revenir de blessure.

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Après 4 matchs au 5ème échelon français, les Monégasques s’apparentent donc toujours à une formation rapide et joueuse sur son synthétique, mais qui apprend aussi, sortie après sortie, à jouer dur et à se montrer clinique.

Les Rouge et Blanc l’ont notamment démontré à Berre (13), en septembre, en allant chercher une victoire maîtrisée à l’extérieur (16 à 26) qui témoigne aussi de leur capacité à gérer les moments importants d’une rencontre. Avant de marquer les esprits ce dimanche face à Céret (47 à 3,) habitué aux joutes de la 1ère division fédérale.

"On a été bons en défense et, pour la première fois de la saison, on n’encaisse pas d’essai. C’est le gros point de satisfaction du week-end, sur un secteur dans lequel on a une grande marge de progression", nous explique Nicolas Bonnet, coach des 3/4 du Monaco Rugby.

"On est contents, mais sans s’enflammer non plus. Les prochains rendez-vous à Mazamet et la réception de Leucate, qui sont des gros de la poule, devraient nous permettre d’en savoir un peu plus sur où nous nous situons réellement dans cette poule de Fédérale 1."

Et puis peut-être que l’appétit viendra en mangeant, pour ce promu aux airs de prétendant sérieux à la division supérieure…