Du rouge et noir au vert olive : Toulon dévoile un troisième maillot Nike inspiré de l'olivier pour la Challenge Cup

Le rouge et le noir vont laisser place au vert olive. Ce mardi, le Rugby Club Toulonnais a dévoilé son troisième maillot pour la saison 2026-2027. Conçue par Nike, cette nouvelle tunique rend hommage à l'olivier, symbole des paysages provençaux. Feuilles et branches habillent le tissu, tandis que le blason, les sponsors et les numéros apparaissent en or. Une tenue qui accompagnera principalement les Varois en Challenge Cup.

Un olivier pour représenter Toulon

Derrière cette couleur inhabituelle pour les Rouge et Noir, le club a voulu célébrer ses racines méditerranéennes. Capable de résister à la sécheresse et de traverser les siècles, l'olivier incarne cette résilience si chère au peuple de Mayol. Et son feuillage possède même une dimension sportive : dans l'Antiquité, les vainqueurs des Jeux olympiques recevaient une couronne d'olivier.

Des corsaires aux oliveraies

Ce choix prolonge une démarche déjà engagée avec les autres tenues de la saison. Le maillot domicile célèbre les corsaires et l'histoire maritime de Toulon, avec notamment un hommage à la fameuse Horde sauvage championne de France en 1987.

L'année dernière, le troisième maillot puisait déjà dans les tissus provençaux traditionnels, avec l'inscription « PROUVÈNÇO » à l'intérieur du col. Nike et le RCT construisent ainsi une collection qui dépasse les habituelles déclinaisons de couleurs. Chaque tenue renvoie à une facette de l'identité varoise.

Un nouveau visage pour l'Europe

Le calendrier donne également du sens à cette sortie. Toulon portera principalement ce maillot en Challenge Cup, mais aussi lors de certains déplacements en Top 14. Un moyen d'afficher son identité régionale sur les terrains français et européens.

Reste désormais à voir si cette tunique couleur olive accompagnera une belle aventure continentale. À Toulon, les racines sont profondes. Les ambitions européennes aussi.