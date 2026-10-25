Dimanche soir, Marcel-Deflandre accueillera un duel de numéros 8 entre deux générations. D'un côté à l'autre, Alldritt (1,91 m, 115 kg) fait face à Gazzotti (1,92 m, 110 kg). Le premier défend les couleurs du Stade Rochelais, le second celles de l'UBB. En conclusion de cette septième journée de Top 14, le choc s'annonce intéressant. D'autant plus que Yannick Bru a décidé de confier le numéro 8 à son jeune prodige de 22 ans, à un poste auquel il postule avec le XV de France.

Gazzotti, colosse précoce

Souvent utilisé comme flanker, Marko Gazzotti est un ancien champion du monde U20 formé à Grenoble. Il a livré une prestation de très haut niveau en finale de la dernière Champions Cup, où l'Union Bordeaux-Bègles l'a remportée face au Leinster (41-19) à Bilbao. Son manager Yannick Bru le décrit dans L'Équipe comme « très ambitieux, dans le bon sens du terme ». Il ajoute qu'« il a parfois fallu le tempérer ». Si la concurrence de Tom Willis l'empêche de s'exprimer intégralement en poste de numéro 8, elle lui permet de s'adapter à son rythme aux exigences de l'élite.

« Il est redoutable sur le grattage, c'est un très gros plaqueur, avec une puissance dingue. Un marteau-piqueur dans les rucks, avec cette force naturelle… » — Yannick Bru, manager de l'UBB

Alldritt, 58 sélections et une revanche

Grégory Alldritt compte 58 sélections avec le XV de France. Fabien Galthié l'a rappelé mercredi 21 octobre, après presque un an de mise à l'écart. Il était encore capitaine des Bleus contre l'Australie en novembre 2025, en l'absence d'Antoine Dupont. Il n'avait pas été revu à Marcoussis depuis, manquant deux fenêtres internationales consécutives.

Longtemps seul troisième-ligne centre de métier du groupe, il a été moins en vue durant le second mandat de Galthié. Sur ces dernières saisons, il a souvent été moins percutant et tranchant qu'à ses débuts. Après le Mondial 2023, il avait demandé à faire une pause pour se régénérer. L'an dernier, il faisait partie des écartés, avec Damian Penaud et Gaël Fickou, qui ont fait couler beaucoup d'encre. Ces anciens cadres ont manqué le dernier Tournoi des 6 Nations, remporté par les Bleus.

Début octobre, Alldritt reconnaissait en conférence de presse : « Pour être honnête, je sais que j’ai du retard avec l’équipe de France. » Il préférait alors se concentrer sur le Stade Rochelais, qui « doit redevenir un club dominant ». Une quête de résultats à laquelle il compte bien participer. Toutefois, sans langue de bois, il a reconnu récemment, auprès de Rugbyrama, que « jouer cette Coupe du monde fait partie de [ses] rêves ». Depuis, le joueur a retrouvé une certaine forme. S'il doit encore confirmer sur des grosses rencontres et au niveau international, il réalise un début de saison intéressant à bien des égards.

Le numéro 8 cherche son prétendant

Même si elle reste bien plus maigre qu'à d'autres postes, la concurrence s'est aiguisée durant l'absence d'Alldritt. Le deuxième-ligne lyonnais Mickaël Guillard a d'abord brillé en numéro 8 lors de la tournée 2025 en Nouvelle-Zélande. Marko Gazzotti, avec 4 sélections, a ensuite gagné en maturité avec l'UBB, double championne d'Europe. Fin juillet, il sortait d'une tournée réussie dans l'hémisphère sud. Pour lui, la fenêtre automnale pourrait bien être l'heure de la confirmation.

Face à un vivier loin d'être rempli à ras-bords, Fabien Galthié n'a jamais vraiment réussi à se fixer sur un profil depuis la mise à l'écart du Rochelais. Les deux joueurs figurent dans le groupe de 42 retenu pour novembre. De fait, cela devrait permettre au staff tricolore de faire jouer une véritable concurrence en interne à ce poste, entre deux joueurs amateurs du numéro 8. D'autant plus que Mickaël Guillard devrait rester dans la cage, face aux forfaits d'Emmanuel Meafou et Thibaud Flament.

Novembre, puis la Coupe du monde

Pour rappel, le XV de France affrontera les Fidji le samedi 7 novembre au Groupama Stadium de Lyon-Décines. Il recevra ensuite l'Afrique du Sud le vendredi 13 novembre au Stade de France. L'Argentine suivra le samedi 21 novembre, au même endroit. La Coupe du monde 2027 démarre dans moins d'un an. L'Australie, pays hôte, jouera le match d'ouverture le 1er octobre 2027 à Perth.