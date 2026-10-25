Des victoires et une aide de 4 millions : une petite nation du rugby mondial renaît de ses cendres

Ce week-end de fin octobre, le rugby canadien a eu deux raisons de se réjouir. Les joueuses de Kévin Rouet ont battu l'Angleterre (31-22) pour la deuxième fois de suite. Les Red Roses n'avaient pas perdu deux tests d'affilée depuis 2016. En parallèle, les Canadiennes ont aussi salué une annonce du gouvernement fédéral. La fédération recevra 2,815 millions de dollars canadiens de plus qu'attendu, soit près de 1,8 million d'euros.

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Une enveloppe globale de 4,975 millions

Confirmée par Rugbypass, cette rallonge s'ajoute à une enveloppe globale de 4,975 millions de dollars canadiens pour 2026-2027, soit 3,171 millions d'euros. Elle relève du Programme de soutien au sport de Sport Canada. Elle illustre la promesse du gouvernement d'investir un milliard de dollars dans le sport, officialisée au printemps dernier. Les financements sportifs n'avaient pas évolué depuis près de 20 ans.

Ce n'est pas le premier coup de pouce de l'année. Plus tôt en 2026, l'État avait déjà accordé 898 000 dollars canadiens (572 000 euros) à Rugby Canada. Cette aide passait par le Programme d'accueil de Sport Canada. Elle servait à organiser des rencontres de la Nations Cup et des WXV Global Series. Notamment grâce aux bons résultats récents des sélections, les retombées socio-économiques des cinq rencontres sont estimées à plus de 50 millions de dollars canadiens.

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La fédération détaille l'usage de ces moyens. Ils doivent renforcer les filières de formations canadiennes et les parcours des joueurs et joueuses. Ils doivent aussi développer la pratique chez les jeunes et permettre d'accueillir davantage de rencontres de premier plan. La source ne précise pas la répartition de l'enveloppe entre équipes masculines et féminines. Toutefois, il est fort probable que les filles, véritable figure de ce renouveau, profitent largement de ces aides.

Cette aide intervient après un épisode récent de financement participatif. Rugby Canada avait été obligé de lancer un financement participatif lors de la précédente campagne de Coupe du monde, en 2021. Il s'agissait de boucler le budget pour envoyer l'équipe féminine en Angleterre. Le Canada y a terminé finaliste. En parallèle des performances féminines, les garçons affichent aussi un visage plus enjoué que sur les années précédentes.

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Des saisons difficiles côté masculin

Le Canada masculin sort d'une période compliquée. La pandémie de Covid-19 l'a limité à deux matchs entre le Mondial 2019 et les qualifications pour celui de 2023. Les Canadiens ont ensuite perdu leurs séries qualificatives face aux États-Unis (59-50 au cumul) et au Chili (54-46 au cumul). Ils ont manqué un Mondial pour la première fois, après avoir participé aux neuf éditions précédentes dont un quart de finale en 1991.

Les résultats des équipes féminines tranchent avec ce bilan. Le Canada a joué la finale du Mondial féminin 2025, perdue 33-13 contre l'Angleterre le 27 septembre à Londres. À sept, l'équipe féminine a pris l'argent aux Jeux de Paris 2024, battue 19-12 en finale par la Nouvelle-Zélande. Par ailleurs, le Canada enchaîne les succès depuis ces derniers exploits à échelle mondiale.