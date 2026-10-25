Le Stade Rochelais en quête d'un match référence contre l'UBB après deux saisons ''compliquées''

Les Maritimes ne veulent pas tomber de nouveau dans les travers des dernières saisons. Convaincant, voire surprenant, par moments sur ce début de saison, le Stade Rochelais est en quête d'un match référence qui permettra d'acter un retour attendu au premier plan du Top 14. Ce dimanche 25 octobre (21h05), les hommes de Ronan O'Gara espèrent parvenir à le réaliser contre ceux de Yannick Bru, qui se déplacent du côté de Marcel-Deflandre pour la septième journée de Top 14. L'Union Bordeaux-Bègles, elle, veut se rassurer après un résultat décevant en Champions Cup et une série de blessures.

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Les Rochelais veulent confirmer

Questionné par Sud-Ouest, l'iconique Romain Sazy, entraîneur adjoint de Ronan O'Gara, décrit une semaine plus intense à l'entraînement. Il a senti les joueurs rochelais « impliqués dès le début de semaine » qui étaient « pressés d’y être ». Sazy ajoute : « On a hâte de faire une grosse performance collective. » Il reconnaît que les internationaux veulent briller en « prime time », mais vise d'abord le jeu collectif et un début de match très fort.

« Devant nos supporters, on n’a pas envie de passer à côté d’un gros match comme ça. » — Jules Favre, Stade Rochelais

Malheureusement, les Maritimes souffrent d'un mal récurrent : ils ont un peu de mal à négocier leurs entames. Les Rochelais n'ont pas su attaquer fort d'entrée face au Racing 92 (10-20), ni même face à Clermont (38-13). En Champions Cup, la semaine passée, ils ont aussi été rattrapés sur le premier acte par les Lions avant de faire preuve de caractère, dans un match à l'ambiance unique et chargée en émotion. Pour effacer ces doutes, Jules Favre parle d'un « énorme rendez-vous », attendu par les supporters.

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Un haut de tableau retrouvé

Le Stade Rochelais sort de deux saisons mitigées, avec une 7ᵉ puis une 6ᵉ place. Auprès de Sud-Ouest, le Rochelais Jules Favre l'admet : « Ces deux dernières saisons étaient un petit peu compliquées d’un point de vue comptable. » Il n'a pas vécu de choc de haut de tableau à Marcel-Deflandre depuis quelques saisons. Avant les matchs de samedi, le club était 4ᵉ avec 18 points, un de moins que l'UBB (19).

Sur les trois dernières saisons, l'UBB a devancé le Stade Rochelais au classement final deux fois sur trois. Les Girondins ont fini 3ᵉ en 2023-2024, puis 2ᵉ en 2024-2025. Les Rochelais ont pris la 5ᵉ puis la 7ᵉ place. L'exercice 2025-2026 a changé l'ordre : La Rochelle a fini 6ᵉ avec 72 points, devant l'UBB, 8ᵉ avec 70 points. Pourtant, les Maritimes ont souvent peiné à confirmer, surtout en première partie de saison, sur les renconres où ils étaient attendus.

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Des débuts de saison inégaux

En novembre 2025, le match en retard à Toulon offrait une chance de prendre la tête du Top 14. La première partie de saison, complexe, puis une lourde défaite (39-14), ont vite effacé cette perspective. L'UBB, elle, avait lancé son exercice par un succès 23-18 face à La Rochelle, le 6 septembre 2025 à Chaban-Delmas. Ce succès a été suivi de deux revers : 44-32 au Racing 92, puis 56-13 à Toulouse.

Cette saison, l'UBB compte quatre victoires en six journées et 19 points. Elle a battu le Racing 92 (64-5), le Stade Français (40-10) et Lyon (51-28) à domicile. Elle s'est aussi imposée de justesse à Clermont (23-22). Ses deux défaites sont tombées à Toulouse (12-48) et à Perpignan (25-38).

Le Stade Rochelais affiche lui aussi quatre victoires en six journées, pour 18 points. Il a ouvert sa saison par un succès 30-27 contre le Stade Toulousain, puis gagné 21-20 à Toulon. Viennent ensuite deux victoires face à Clermont (38-13) et à Lyon (28-16). Les Rochelais ont perdu contre le Racing 92 (10-20) et à Pau (17-39).

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