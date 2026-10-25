Ce samedi 24 octobre, à Ernest-Wallon, la malédiction du début de saison a encore frappé. Alors que le Stade Toulousain entamait son match, conclu avec une victoire disputée face à l’USAP (38-33), cette septième journée de Top 14 a encore amené un nouveau visage à rejoindre l’infirmerie haut-garonnaise. En effet, le pilier droit Dorian Aldegheri a dû quitter ses partenaires dès la dixième minute de jeu. Victime d’un choc à la tête, il a été remplacé par le jeune Argentin Tomás Rapetti, qui a dû composer durant 70 minutes.TOP 14. Ce que François Cros et Julien Marchand ont ramené au Stade Toulousain de leur rééducation aux États-Unis
Aldegheri commotionné et au repos
Après le protocole commotion, le droitier du Stade Toulousain a rejoint les tribunes de l’antre des Sept-Deniers. En effet, l’international aux 28 sélections avec le XV de France n’a pas répondu favorablement au processus médical et n’a pas été autorisé à retourner sur le pré. Sorti une minute avant dans des conditions similaires, Joshua Brennan a, lui, pu continuer la rencontre, avec un pansement conséquent au niveau d’une des arcades sourcilières, pour stopper le saignement.
Intégré à l’infirmerie dans la foulée, Dorian Aldegheri ne devrait pas pouvoir jouer pendant dix jours, si le protocole commotion se confirme. Ainsi, il pourrait manquer le choc dominical sur le terrain de la Section Paloise, le 1ᵉʳ novembre prochain (21h05), qui cherche aussi à s’installer en haut du classement du championnat. Ensuite, si la convalescence s’étend au-delà de la période de repos minimum, la réception de l’ASM Clermont Auvergne, une semaine plus tard, pourrait aussi se faire sans lui, avant la pause due à la trêve internationale d’automne.Blessé aux ligaments croisés et absent des terrains, Clément Vergé reçoit un signal fort du Stade Toulousain
L’effectif du Stade Toulousain sous tension
Depuis le début de la saison de Top 14, les mauvaises nouvelles s’additionnent au niveau des joueurs disponibles sous les ordres d’Ugo Mola. En effet, l’infirmerie du Stade Toulousain est la plus remplie du championnat. Au niveau des joueurs qui composent son effectif professionnel, le club de la Ville rose compte près de 17 blessés, en y ajoutant Dorian Aldegheri. Alors qu’Anthony Jelonch venait densifier le pack, un nouveau cadre doit donc prendre un peu de repos forcé.
De plus, d’autres sources de tension pour le groupe toulousain vont se faire sentir dans les jours à venir. Pour cause, le Stade Toulousain doit aussi composer avec la suspension de Rodrigue Neti, indisponible pour encore une semaine. À cela, Ugo Mola va aussi voir six de ses meilleurs joueurs quitter les Sept-Deniers pour Marcoussis, la semaine prochaine. Joshua Brennan, François Cros, Peato Mauvaka, Kalvin Gourgues, Romain Ntamack et Antoine Dupont ont été convoqués par Fabien Galthié.
Si certains d’entre eux pourraient revenir jouer pour le Stade Toulousain, avant le week-end prochain, d’autres devraient être préservés par le sélectionneur du XV de France. Peato Mauvak, Antoine Dupont et Romain Ntamack pourraient notamment rester en région parisienne. De plus, le week-end du 7 novembre est un doublon. Ainsi, la rencontre face à l’ASM Clermont Auvergne pourrait aussi se faire sans les internationaux étrangers du club rouge et noir. Pour cette échéance, près de 25 joueurs pourraient donc être indisponibles pour le champion de France.XV de France : Fabien Brau-Boirie touché au genou, les plans de Galthié (encore) menacés pour novembre ?
Une pandémie de blessure en Top 14
Ces dernières saisons, plusieurs formations de Top 14 ont déjà connu des séries noires de blessures. Sur la saison 2025-2026, c’était l’Aviron Bayonnais qui voyait ses joueurs intégrer l’infirmerie en nombre, avec des pénuries complexes à gérer sur certains postes. Un an avant, la Section Paloise avait été dans la même situation, flirtant avec un cumul d’une vingtaine de blessés sur une grosse partie de l’exercice 2024-2025.
Ainsi, depuis quelques années, au moins une des équipes de l’élite semble toujours être en grande difficulté sur ce plan. Dans les têtes de nombreux acteurs, il est difficile de ne pas imputer cette situation au calendrier infernal imposé aux joueurs. De plus, cette situation ne devrait pas s’améliorer, avec une Coupe du Monde 2027 qui devrait boucher les horizons jusqu’à l’été 2028.
Qu'est ce que la Fédération et World rugby attendent pour lancer une étude médicale sur la pratique actuelle du rugby. Quels postes sont les plus touchés ? Quand se blesse t'on ? Dans quels clubs ou pays ? Comment ? Après combien d'heures de jeu ? ETC. Pour l'instant c'est un peu comme si on ne voulait pas savoir.
Je trouve que l'accélération des blessures suit cette manie idiote l'accélération du jeu. Et que le les règlements fait, paraît-il pour protéger les joueurs, au mieux ne servent pas à grand chose, au pire, rendent ce sport plus dangereux.
Même en pleine forme, des gars de 100 kg ne peuvent pas courir à ce rythme sans se fragiliser, et surtout, on asphyxie les joueurs qui du coup deviennent dangereux.
les potes, j'ai vu l'avenir et voici la recette miracle :
le top 14 devient un top 12, cela libère 4 week-end
plus de barrage, demi-finales directes pour les 4 premiers de phase régulière, cela libère un week-end
ces 5 week-end sont redistribués sur les 5 dates du tournoi des 6 nations quelque soit le calendrier.
il restera bien sur les faux doublons durant lesquels les joueurs sont protégés lors des semaines de préparation sans match, et il restera quoi qu'il en soit les doublons de la tournée de novembre.
Mais pour la régénération des joueurs, les plages de repos et simplement le bon sens de limiter les superpositions de calendriers domestiques et internationaux, cela optimise et fluidifie considérablement le calendrier et soulage les joueurs.
Ensuite : concernant la coupe d'Europe :
-Exit les provinces sud-Africaines qui n'apportent rien et se déplacent avec des équipes C lorsqu'elles viennent en Europe.
-Terminer les déplacement en avion en milieu de semaine pour s'acclimater au choc des températures qui contribuent a la fatigue des joueurs à cause des complications logistiques.
Sont qualifiés dans cette vraie coupe d'Europe :
les 5 premiers du top 12 français
les 5 premiers du top 10 Anglais
les 5 premiers du top 12 URC
Le vainqueur de la challenge cup (le 6iem club du même championnat si déjà qualifié)
4 poules de 4 en match aller/retour contre les 3 autres équipes de la poule, 2 premiers qualifiés de chaque poule et quart de finale direct.
9 matchs avec cette formule autrement plus équitable et cohérente que 8 matchs a l'heure actuelle ou des poules de 5 sont anti-sport.
(un exemple concret : sur les 2 clubs français d'une poule, être avec Bordeaux ou Clermont change complètement le classement de la poule -avec tout le respect-)
on retrouve une vraie coupe d'Europe sembable a l'ancienne Heineken cup, ou des rancontres de clubs de même championnat sont possibles mais qui reste le plus équitable et cohérent
et on enlève des dates pour remettre les joueurs au centre du village.
je signe.
J'ajoute, même si c'est peut-être évident : la challenge on ne qualifie que 5 clubs aussi, donc du 6 au 10 de ton top12, et ainsi on arrête de faire jouer une coupe d'europe à un club qui arrive tout juste de prod2..
La Rochelle à été fortement impacté la saison dernière, c'était du même niveau,il me semble pas que Rugbynistere est fait un article aussi complet !
En dehors de cela il faut tout revoir dans le TOP 14 et la PRO D2 le rugby français (EdF) , court a "la catastrophe".
Je veux bien comprendre que Canal pèse beaucoup mais là il faur remettre "de l'ordre"
Plus de TOP 14 comme il est organisé actuellement !
Toute les propositions doivent etre envisagées pour diminuer le nb de matchs !
Chut il est question de sous ...
Vous êtes sûr ? Il me semble que quand un club est "décimé" par les blessures, ce site en parle...
Je reconnais que le site abuse d'articles sur le ST, mais pour les infirmeries pleines des clubs, on a le droit au détail régulièrement.
Décimer vient du latin decimare, qui veut dire punir de mort un soldat sur dix après tirage au sort, lorsque le régiment s’était mal conduit.
Les joueurs du Stade se sont-ils mal conduits ? ;)
le rugbynistère est un média de Toulouse qui parle de rugby et qui ne prétend pas faire une couverture exhaustive du rugby.
Ils ont d'autres critères, en particulier la fréquentation des articles qui leur donne des revenus publicitaires.
Il est possible que la consultation du site soit majoritairement intéressée par le Stade Toulousain et que ce soit autant du favoritisme émotionnel qu'économique.
Perso, je le remarque aussi mais c'est leur site, ils font ce qu'ils veulent.
Le site est à Lyon il me semble...par contre, je vous rejoins sur le favoritisme économique.
oui c'est évidemment cela, d'autant plus que le site vit de pubs.
Le ST est sur le podium des 3 marques de sport FR les plus connues et cherchées sur le web. C'est finalement normal qu'il soit omniprésent. Même si c'est agaçant pour nous suiveurs réguliers il est vrai.
A votre avis quelles sont les 2 autres ?
Des clubs de foot ??
Hier, sur la dernière demi-heure, ils ont été absents...😔