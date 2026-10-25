Ce samedi 24 octobre, à Ernest-Wallon, la malédiction du début de saison a encore frappé. Alors que le Stade Toulousain entamait son match, conclu avec une victoire disputée face à l’USAP (38-33), cette septième journée de Top 14 a encore amené un nouveau visage à rejoindre l’infirmerie haut-garonnaise. En effet, le pilier droit Dorian Aldegheri a dû quitter ses partenaires dès la dixième minute de jeu. Victime d’un choc à la tête, il a été remplacé par le jeune Argentin Tomás Rapetti, qui a dû composer durant 70 minutes.

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Aldegheri commotionné et au repos

Après le protocole commotion, le droitier du Stade Toulousain a rejoint les tribunes de l’antre des Sept-Deniers. En effet, l’international aux 28 sélections avec le XV de France n’a pas répondu favorablement au processus médical et n’a pas été autorisé à retourner sur le pré. Sorti une minute avant dans des conditions similaires, Joshua Brennan a, lui, pu continuer la rencontre, avec un pansement conséquent au niveau d’une des arcades sourcilières, pour stopper le saignement.

Intégré à l’infirmerie dans la foulée, Dorian Aldegheri ne devrait pas pouvoir jouer pendant dix jours, si le protocole commotion se confirme. Ainsi, il pourrait manquer le choc dominical sur le terrain de la Section Paloise, le 1ᵉʳ novembre prochain (21h05), qui cherche aussi à s’installer en haut du classement du championnat. Ensuite, si la convalescence s’étend au-delà de la période de repos minimum, la réception de l’ASM Clermont Auvergne, une semaine plus tard, pourrait aussi se faire sans lui, avant la pause due à la trêve internationale d’automne.

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L’effectif du Stade Toulousain sous tension

Depuis le début de la saison de Top 14, les mauvaises nouvelles s’additionnent au niveau des joueurs disponibles sous les ordres d’Ugo Mola. En effet, l’infirmerie du Stade Toulousain est la plus remplie du championnat. Au niveau des joueurs qui composent son effectif professionnel, le club de la Ville rose compte près de 17 blessés, en y ajoutant Dorian Aldegheri. Alors qu’Anthony Jelonch venait densifier le pack, un nouveau cadre doit donc prendre un peu de repos forcé.

De plus, d’autres sources de tension pour le groupe toulousain vont se faire sentir dans les jours à venir. Pour cause, le Stade Toulousain doit aussi composer avec la suspension de Rodrigue Neti, indisponible pour encore une semaine. À cela, Ugo Mola va aussi voir six de ses meilleurs joueurs quitter les Sept-Deniers pour Marcoussis, la semaine prochaine. Joshua Brennan, François Cros, Peato Mauvaka, Kalvin Gourgues, Romain Ntamack et Antoine Dupont ont été convoqués par Fabien Galthié.

Si certains d’entre eux pourraient revenir jouer pour le Stade Toulousain, avant le week-end prochain, d’autres devraient être préservés par le sélectionneur du XV de France. Peato Mauvak, Antoine Dupont et Romain Ntamack pourraient notamment rester en région parisienne. De plus, le week-end du 7 novembre est un doublon. Ainsi, la rencontre face à l’ASM Clermont Auvergne pourrait aussi se faire sans les internationaux étrangers du club rouge et noir. Pour cette échéance, près de 25 joueurs pourraient donc être indisponibles pour le champion de France.

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Une pandémie de blessure en Top 14

Ces dernières saisons, plusieurs formations de Top 14 ont déjà connu des séries noires de blessures. Sur la saison 2025-2026, c’était l’Aviron Bayonnais qui voyait ses joueurs intégrer l’infirmerie en nombre, avec des pénuries complexes à gérer sur certains postes. Un an avant, la Section Paloise avait été dans la même situation, flirtant avec un cumul d’une vingtaine de blessés sur une grosse partie de l’exercice 2024-2025.

Ainsi, depuis quelques années, au moins une des équipes de l’élite semble toujours être en grande difficulté sur ce plan. Dans les têtes de nombreux acteurs, il est difficile de ne pas imputer cette situation au calendrier infernal imposé aux joueurs. De plus, cette situation ne devrait pas s’améliorer, avec une Coupe du Monde 2027 qui devrait boucher les horizons jusqu’à l’été 2028.

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