TOP 14. Ce que François Cros et Julien Marchand ont ramené au Stade Toulousain de leur rééducation aux États-Unis

François Cros et Julien Marchand jouent ensemble depuis gamin. À Toulouse comme en sélection, les deux trentenaires ne se lâchent pas plus de leurs 16 ans. Cet été, ces deux figures du Stade Toulousain sont même parties ensemble en vacances, aux États-Unis.

Une envie particulière de découvrir les States ? Surtout une vraie décision de professionnel pour profiter de 15 jours à Philadelphie pour soigner leur genou douloureux avec un spécialiste de la réathlétisation (Bill Knowles) de cette articulation, comme le 3ème ligne l'a confié pour Rugbyrama.

Un travail qui paye

Un travail spécifique impossible à réaliser pendant la saison, sauf à s'arrêter totalement. Sauf que le sécateur du Stade Toulousain a serré les dents pour jouer le Tournoi puis les phases finales du Top 14, malgré la douleur. Alors, sur ses vacances, il a pris la direction de la Pennsylvanie pour soulager son articulation, la Coupe du monde 2027 en ligne de mire.

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Une idée venue de l'ancien directeur de la préparation du Stade Toulousain, Allan Ryan, qui avait, selon Cros, travaillé avec ce spécialiste aux London Irish. Résultat, le flanker de 32 ans se dit "beaucoup moins embêté" par son genou que la saison dernière et enchaîne, lui compte déjà plus de 450 minutes de temps de jeu en ce début de saison.

Le Stade Toulousain avait prévu son coup

Régénérés, Cros et Marchand en ont profité pour ramener à Toulouse des exercices simples mais efficaces. Eux qui avaient d'ailleurs voyagé avec un kiné du Stade Toulousain qui avait aussi fait le déplacement pour apprendre et transmettre au club.

Ainsi, d'autres blessés au genou comme Juan Cruz Mallia ou Clément Vergé, s'en sont servis, apprend-t-on dans l'interview. Des routines qui visent à retrouver de la mobilité, de l'amplitude et de la force dans le genou, sans douleur. Tout en gérant l'inflammation.

Une pratique qui pourrait permettre à Cros, en délicatesse avec son genou depuis 2022, de durer plus longtemps. Lui qui sera encore sur le front avec le XV de France cet automne. Et rejoindra Lyon dans 1 an pour un ultime contrat...