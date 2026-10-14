Blessé aux ligaments croisés et absent des terrains, Clément Vergé reçoit un signal fort du Stade Toulousain

Toulouse mise sur Clément Vergé jusqu'en 2030

Le Stade Toulousain a officialisé la prolongation de Clément Vergé pour trois saisons supplémentaires. À 25 ans, le deuxième ligne ariégeois est désormais lié aux Rouge et Noir jusqu’en juin 2030. Une signature attendue, mais dont le calendrier mérite qu’on s’y arrête.

Car Vergé traverse une période autrement moins réjouissante. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit pendant le stage estival à Gérone, il a été opéré en septembre. Aucun match disputé cette saison et une longue convalescence devant lui. Toulouse lui renouvelle pourtant sa confiance.

Un joueur de rotation qui a pris de l'épaisseur

Originaire de Saint-Lizier, passé par Saint-Girons, le deuxième ligne a rejoint le centre de formation toulousain en 2018. Il a ensuite gravi les échelons, des Espoirs jusqu’au groupe professionnel, avec ses premiers pas en Top 14 en octobre 2022.

Son importance dépasse désormais celle d’un jeune joueur appelé pour dépanner. En 2025-2026, Vergé a disputé 23 rencontres de Top 14, dont 13 comme titulaire, et inscrit deux essais. À deux mètres sous la toise, il possède aussi un gabarit précieux dans le combat aérien.

Capable d’évoluer aux deux postes de deuxième ligne, l’Ariégeois donne des solutions à Ugo Mola pour composer son attelage. Dans un effectif où les internationaux manquent régulièrement à l’appel, cette polyvalence est précieuse. Elle permet surtout de faire tourner sans bouleverser les associations devant.

Toulouse prépare déjà la suite

Après la prolongation d’Emmanuel Meafou, Toulouse sécurise ainsi un autre élément de sa deuxième ligne pour les prochaines années. L’urgence sportive demeure : les blessures dans ce secteur ont poussé le club à explorer la piste d’un joker médical, alors que la Champions Cup approche.

Et pour Vergé, l’enjeu est désormais ailleurs : retrouver son genou, puis sa place dans la rotation. Son club a déjà pris position sur la suite. Le joueur arrivé adolescent aux Sept-Deniers sait qu’il lui reste encore de belles pages à écrire en rouge et noir.