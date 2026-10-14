Montpellier piste un troisième ligne de Bayonne pour pallier un éventuel départ de Billy Vunipola, en fin de contrat en juin prochain.

Billy Vunipola et Langi Gleeson arrivant tous deux au terme de leur contrat, Montpellier doit déjà penser à la composition de sa troisième ligne pour la saison prochaine.

Selon Rugbyrama, le MHR aurait coché le nom de Giovanni Habel-Küffner, 31 ans, aujourd’hui sous les couleurs de Bayonne.

Aucune négociation n’est confirmée à ce stade, mais le profil de ce joueur polyvalent pourrait séduire le club héraultais dans la perspective de préparer l’après-Vunipola. Bayonne, lui, n’a pas dit son dernier mot.

Pour remplacer Esteban Capilla, en partance pour le Stade Toulousain, Bayonne lorgne sur deux All Blacks de 110 kg

Habel-Kuffner pour remplacer Vunipola à Montpellier ?

Le dossier s’explique en grande partie par la situation de la troisième ligne montpelliéraine. Billy Vunipola, incontournable au poste, et Langi Gleeson sont tous deux en fin de contrat, et le MHR doit anticiper.

Giovanni Habel-Küffner présenterait un profil intéressant pour y répondre : à 31 ans, ce joueur formé en France est réputé pour sa puissance ballon en main et peut évoluer aux trois postes de la troisième ligne, ce qui en ferait une solution polyvalente, capable de remplacer Vunipola ou de le suppléer.

Après de longs mois d’absence, il est revenu à son meilleur niveau cet été et a disputé les six premières journées de Top 14 avec Bayonne.

En ce sens, le club basque, qui le compte dans ses rangs depuis trois saisons, souhaite le prolonger et devrait ouvrir les discussions sous peu. Cela pourrait compliquer la tâche des Héraultais, même si le natif d’Auckland est en droit de négocier avec n’importe quel autre club en ce moment.

19 - @EnglandRugby's Billy Vunipola made 19 carries against South Africa, the most ever in a #RWCFinal, surpassing Israel Folau’s tally of 16 in the 2015 final. Pride. #RWC2019 #ENGvRSA https://t.co/qhfaLtEBcW — OptaJonny (@OptaJonny) November 2, 2019

Bayonne ne pourra pas prolonger tous ses troisième lignes

Plus tôt cette semaine, le club basque a annoncé la rupture du contrat de l’international australien Rob Leota, lui aussi en fin de contrat à l’issue de cet exercice.

Ce sont désormais les dossiers de Baptiste Heguy, Rodrigo Bruni et Giovanni Habel-Küffner qui interrogent, puisqu’Esteban Capilla quittera bel et bien le club en juin prochain.

Toujours selon les informations de Rugbyrama, Baptiste Heguy serait la priorité en matière de prolongation, suivi du joueur sollicité par Montpellier, et enfin de Rodrigo Bruni, qui pourrait quitter le club après quatre saisons.

Les Basques auront des choix importants à faire, d’autant que le marché d’après-Mondial, surtout à ce poste, regorgerait de bonnes affaires.

Côté héraultais, de nombreux jeunes pointent le bout de leur nez : Maël Perrin, Raphaël Audebert ou Solomon Shand pourraient gagner du temps de jeu en cas de départ à ce poste.