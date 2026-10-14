Noah Néné opéré : il manquera les échéances de novembre avec les Bleus

Coup d'arrêt pour Noah Néné. Touché à la cheville face à Montpellier (30-22), le centre du Stade Français sera absent six à huit semaines, selon L'Équipe.

Sorti dès la 19e minute après un plaquage pivotant, le jeune international va profiter de cette indisponibilité pour subir une opération du pied, prévue initialement plus tard.

Une revanche avec les Bleus qui attendra

Révélé à 20 ans en Pro D2 lors de son prêt à Dax, le puissant trois-quarts centre (1m92 pour 106kg) avait rapidement fait parler son explosivité. Sa capacité à franchir et à gagner les duels en fait un profil particulièrement intéressant au centre du terrain.

L'enfant du 94 avait d'ailleurs une ambition : retrouver le XV de France après une première sélection face au pays de Galles durant le Tournoi 2026. Une expérience qu'il jugeait décevante récemment dans l'émission Rugby Confidential et sur laquelle il comptait bien rebondir.

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Mais malgré un début de saison prometteur, Néné devra prendre son mal en patience. Cette blessure le prive des rendez-vous internationaux de novembre et d'une occasion d'être à nouveau testé par Fabien Galthié.

À 22 ans seulement, le Parisien a néanmoins le temps pour s'imposer durablement chez les Bleus. Mais au sein d'un milieu de terrain particulièrement concurrentiel, l'échéance du Mondial 2027 s'éloigne, évidemment.

Le Stade Français compte ses blessés

De l'autre côté, pour Paris, l'hécatombe continue ces dernières semaines. Lucas Peyresblanques, victime d'une fracture du péroné, manquera plusieurs mois. Yoan Tanga (côtes) a également rejoint l'infirmerie, déjà occupée par Tawera Kerr-Barlow et Julien Delbouis.

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Une accumulation inquiétante avant le déplacement chez les Bulls, samedi 17 octobre à Pretoria, pour l'ouverture de la Champions Cup. Privé de plusieurs éléments importants, Paul Gustard devra trouver des solutions pour tenter de rivaliser avec la puissance sud-africaine.