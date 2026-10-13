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CHAMPIONS CUP. Toulouse - Exeter : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match ?

Toulouse - Exeter : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder le retour des Rouge et Noir en Champions Cup ce dimanche 18 octobre ?

La Rédaction 13/10/2026 à 21h37
128 points marqués contre Exeter en deux matchs : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Toulouse dimanche en Champions Cup ? ©INPHO/James Crombie
128 points marqués contre Exeter en deux matchs : à quelle heure et sur quelle chaîne regarder Toulouse dimanche en Champions Cup ? ©INPHO/James Crombie

Toulouse retrouve l'Europe dimanche après-midi

Le rugby européen reprend ses droits dans la Ville rose. Dimanche 18 octobre, le Stade Toulousain accueille les Anglais d'Exeter au Stadium, pour la première journée de Champions Cup. Pour l'occasion, les Rouge et Noir quittent donc Ernest-Wallon et retrouvent l'enceinte des grandes affiches européennes.

Toulouse aborde ce rendez-vous avec une attaque particulièrement en forme. Dimanche dernier, les champions de France ont dominé Bayonne 45-34, inscrivant sept essais malgré une opposition basque accrocheuse. Après six journées de TOP 14, les hommes d'Ugo Mola peuvent désormais tourner leur attention vers une compétition qu'ils connaissent particulièrement bien.

Exeter, un finaliste anglais en difficulté

En face, les Chiefs traversent un début de saison plus délicat. Finalistes du championnat anglais en juin dernier, ils ont perdu leurs deux premières rencontres de Premiership avant de battre Newcastle 34-28 dimanche. Une première victoire bienvenue pour les joueurs de Rob Baxter, qui devront cependant hausser leur niveau défensif.

128 points inscrits par Toulouse en deux matchs !

Les précédentes confrontations donnent quelques sueurs froides aux supporters anglais. En avril 2024, Toulouse avait écrasé Exeter 64-26 en quart de finale européen. Huit mois plus tard, les Rouge et Noir avaient récidivé à Sandy Park, avec une victoire 64-21 et dix essais inscrits. Soit 128 points et 19 essais toulousains sur deux rencontres !

Et le duel pourrait encore offrir du spectacle. Toulouse vient de concéder quatre essais à Bayonne, tandis qu'Exeter en a encaissé autant contre Newcastle. Derrière les chiffres, la bataille de la vitesse des rucks pourrait peser lourd : Toulouse affectionne les enchaînements rapides capables de désorganiser les défenses.

Un départ européen à ne pas manquer

Cette première journée compte déjà pour la suite. Engagés dans une poule comprenant notamment les Saracens et le Connacht, les Toulousains auront intérêt à faire le plein de points à domicile avant leurs déplacements européens. Toulouse - Exeter débutera dimanche 18 octobre à 16h15, au Stadium, en direct sur France 2 et beIN SPORTS.

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