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CHAMPIONS CUP. Deux étoiles et un clin d’œil à 2025 : l’UBB dévoile son nouveau maillot européen

L'UBB affiche désormais deux étoiles sur son maillot européen. Rayures bordeaux et marine, clin d'œil à 2025 : découvrez la nouvelle tenue des doubles champions.

La Rédaction 14/10/2026 à 10h31
Deux titres européens en deux saisons, et un nouveau maillot pour les célébrer. L'UBB dévoile sa tunique de Champions Cup, avec un détail qui parle aux supporters. ©Quentin MONTIEL-FONT
Deux titres européens en deux saisons, et un nouveau maillot pour les célébrer. L'UBB dévoile sa tunique de Champions Cup, avec un détail qui parle aux supporters. ©Quentin MONTIEL-FONT

Deux étoiles pour conquérir l'Europe

L'Union Bordeaux-Bègles a dévoilé ce mercredi son nouveau maillot Third pour la saison 2026-2027. Une tunique signée Kappa, destinée à accompagner les Girondins en Champions Cup, où ils défendent leur double couronne européenne. Baptisé « Under the lights », ce troisième maillot mise sur des rayures verticales bordeaux et bleu marine.

Un clin d'œil au premier sacre européen

Le détail qui attire immédiatement le regard se trouve au-dessus du blason. Deux étoiles dorées symbolisent les titres remportés en 2025 et 2026. Sur le bas des manches, Kappa a également glissé une référence à la tenue du premier sacre européen. De quoi rappeler de beaux souvenirs aux supporters bordelais.

Cette nouvelle version prolonge l'identité visuelle des précédents maillots européens, avec ses bandes verticales caractéristiques. Le bordeaux retrouve toutefois une place importante, associé au bleu marine et à un col blanc qui apporte une touche rétro.

Pour ses vingt ans, l'UBB avait déjà rendu hommage à ses racines. Le maillot extérieur célébrait le damier du CABBG, tandis que la tenue domicile rappelait le lion du Stade Bordelais. Cette fois, le club met en avant sa propre histoire, construite depuis la fusion de 2006.

Gloucester pour étrenner la nouvelle tunique

Et les Bordelais n'auront pas longtemps à attendre avant de retrouver les joutes européennes. Dès vendredi 16 octobre, ils se déplaceront à Gloucester pour lancer leur campagne de Champions Cup. Coup d'envoi prévu à 21 heures à Kingsholm.

Avec deux titres consécutifs, l'UBB aborde désormais cette compétition dans une position particulière. Chaque adversaire rêve de faire tomber le champion, tandis que les hommes de Yannick Bru visent une troisième étoile.

Nicolas Sans Chaise
Nicolas Sans Chaise

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  • Vendredi 16 Octobre
  • Gloucester
    21:00
    UBB UBB
  • Samedi 17 Octobre
  • Sale Sharks Sale Sharks
    14:00
    Glasgow Glasgow
  • Bulls
    14:00
    Stade Français Stade Français
  • ASM Clermont ASM Clermont
    16:15
    Leinster Leinster
  • Stormers Stormers
    16:15
    Bristol Bristol
  • Connacht Connacht
    18:30
    Saracens Saracens
  • Stade Rochelais Stade Rochelais
    18:30
    Emirates Lions
  • Munster Munster
    21:00
    Racing 92 Racing 92
  • Bath Bath
    21:00
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  • Dimanche 18 Octobre
  • Section Paloise Section Paloise
    14:00
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