Pour remplacer Esteban Capilla, en partance pour le Stade Toulousain, Bayonne lorgne sur deux All Blacks de 110 kg

Le Top 14 reste une terre d’accueil pour les internationaux néo-zélandais, et Bayonne ne semble pas vouloir rester à l’écart de ce mouvement.

Le club basque réfléchirait à son recrutement en troisième ligne, avec des pistes très qualitatives venues de l’hémisphère sud.

Deux noms circulent clairement au Pays basque, même si le profil d’Ardie Savea et sa volonté de quitter la Nouvelle-Zélande après le Mondial pourraient pousser les Bayonnais à changer son fusil d’épaule.

Après le Mondial 2027, Ardie Savea pourrait devenir l’un des gros coups du Top 14 : Toulouse, le Racing 92 et Pau ont chacun une histoire avec lui

Une piste néo-zélandaise à trois noms

Selon les informations de Rugbyrama, trois All Blacks pourraient intéresser Bayonne en troisième ligne : Luke Jacobson, Peter Lakai et, plus lointain, Ardie Savea.

Pour ce dernier, rien n’est officiellement annoncé, mais le capitaine néo-zélandais a laissé entendre qu’il disputerait sa dernière danse au pays après la Coupe du monde. Dès lors, pourquoi ne pas rêver ?

Rien ne dit que Bayonne pourrait prétendre à une telle star, mais l’hypothèse a de quoi nourrir les conversations.

Una gran combinación de los All Blacks termina con Peter Lakai apoyando en el ingoal. #Rugby #NZLvAUS https://t.co/5hvnu2oXmv — Pasión Por Rugby (@PasionPorRugby) October 10, 2026

Lakai un choix intéréssant ?

Du côté des statistiques, Peter Lakai a disputé 1 021 minutes en Super Rugby Pacific cette saison. Il y a inscrit 5 essais (25 points), franchi la ligne 6 fois, battu 22 défenseurs et parcouru 587 mètres en 163 courses, dont 443 après contact.

Il s’est aussi montré précieux en défense, avec 149 plaquages réalisés (83 % de réussite) et 14 turnovers gagnés, tout en distribuant 4 passes décisives avec 97 % de réussite à la passe.

Ardie Savea, sur 1 328 minutes en League One japonaise, a signé 8 essais (40 points), 8 passes décisives, 45 défenseurs battus et 631 mètres portés, avec 228 plaquages (89 % de réussite) et 18 ballons récupérés.

Luke Jacobson, enfin, affiche un profil plus défensif, avec 159 plaquages à 87 % de réussite en 1 011 minutes, 11 plaquages dominants, 8 turnovers gagnés, 1 essai et 259 mètres portés.

Pour compenser la perte d’Esteban Capilla, qui ira vraisemblablement à Toulouse la saison prochaine, le profil de Peter Lakai reste le plus proche de celui de l’actuel flanker.

De plus, l’All Black, aux 15 sélections, est aussi le plus jeune des trois, affichant 23 ans et déjà une centaine de matchs professionnels.