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« THE CITY IS OURS » : le Stade Toulousain affiche son attachement à la Ville rose sur son nouveau maillot de Champions Cup

Rouge éclatant, motifs géométriques et étoiles sur la poitrine : le Stade Toulousain dévoile son nouveau maillot européen inspiré de l'énergie de la Ville rose.

La Rédaction 14/10/2026 à 11h15
Le rouge prend toute la place. Pour la Champions Cup 2026-2027, Toulouse dévoile son maillot aux motifs géométriques qui honore sa ville et tous ses supporters. Crédit image : Stade Toulousain
Le rouge prend toute la place. Pour la Champions Cup 2026-2027, Toulouse dévoile son maillot aux motifs géométriques qui honore sa ville et tous ses supporters. Crédit image : Stade Toulousain

Le Stade Toulousain a choisi un rouge éclatant pour sa campagne européenne 2026-2027. Dévoilée ce mercredi, sa troisième tenue se distingue par des bandes horizontales aux motifs géométriques, en zigzag. Sur la poitrine, les six étoiles et la virgule de l'équipementier prennent une teinte bleu clair. Une tunique pensée autour de Toulouse, de son caractère et de l'énergie de ses habitants.

Au dos, le graphisme s'efface au profit d'un rouge presque uni. Un détail attire pourtant l'œil, juste sous le col : « THE CITY IS OURS ». Le message est posé, et la Ville rose revendiquée jusque dans les finitions.

Du RED KINGDOM à l'énergie toulousaine

L'an passé, le Stade avait déjà misé sur le rouge vif avec « RED KINGDOM 3.0 », une collection à l'imaginaire futuriste. Cette fois, les lignes répétées sur le torse donnent davantage de relief au tissu. Elles évoquent un mouvement collectif, comme une foule de supporters qui pousse derrière ses joueurs, plutôt qu'un simple décor plaqué sur le maillot.

Ce choix prolonge le fil conducteur. Après le domicile « Fly High », inspiré de l'aéronautique, et l'extérieur « Gardiens des étoiles », le troisième équipement ramène le regard vers la ville elle-même. Toulouse devient le personnage principal de sa garde-robe.

Crédit image : Stade Toulousain
Crédit image : Stade Toulousain

Exeter en ligne de mire, six étoiles à défendre

Le calendrier donne du poids à cette présentation. Dimanche 18 octobre à 16h15, les hommes d'Ugo Mola reçoivent Exeter au Stadium pour lancer leur Champions Cup. Les Toulousains y poursuivent la quête d'une septième couronne européenne, après six titres remportés.

La dominante rouge rappelle surtout combien le club a pris l'habitude de distinguer ses soirées continentales du quotidien du Top 14. Les supporters reconnaîtront une continuité, mais aussi une identité visuelle nouvelle pour cette édition.

Un maillot qui attend son histoire

Reste désormais à voir cette tunique vivre sur le terrain. Et à Toulouse, on sait qu'un maillot finit toujours par être associé aux matchs disputés avec, bien plus qu'à sa photographie de lancement.

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