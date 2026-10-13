VIDEO. Le petit taureau Mateo Carreras (1m71) fait exploser le géant Joshua Brennan (1m99) d’une charge pleine de grinta

Son essai n’a certes pas changé l’issue du match (45-34). Mais il est venu récompenser sa belle prestation et confirmer, s’il le fallait encore, l’anomalie que constitue Mateo Carreras.

Un véritable petit taureau tout de muscles vêtu, nourri à la grinta en intraveineuse. Ultra-explosif (il soulève 160 kg au développé couché !), hargneux comme un Puma, l’Argentin a de nouveau assumé face à Toulouse qu’il pourrait manger du chocolat matin, midi et soir.

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À la dernière minute, la boule de flipper bayonnaise arrivait lancé comme une balle dans l’axe, à dix mètres de la ligne. Joshua Brennan, 1,99 m et 118 kg, lui ferme la porte ? Du pain béni pour Carreras qui ne cherchait pas le contournement et allait s’empaler sur le double-mètre toulousain, à qui il rend pourtant près de 30 cm et 35 kg.

C’est que l’ancien de Newcastle a confiance en son punch et à raison, puisqu’il faisait exploser le géant avant de résister au retour de Flament pour aplatir en force. Avant ou après la ligne ?

Un essai litigieux mais qui devait être accordé

Pour laver l’honneur de tous les joueurs de moins de 1m80, le corps arbitral était oblige d’accorder cet essai. Même s’il ne fera évidemment pas l’éloge du rugby d’évitement.

En tous état de cause, Carreras est donc un véritable poison sur un terrain. Cette charge remuante n’était d’ailleurs pas un éclair isolé. Plus tôt dans la rencontre, l’ailier avait déjà signé deux belles percées et réalisé un retour défensif appuyé sur Antoine Dupont.

Une générosité que ses coéquipiers apprécient autant que son tempérament de feu. Même si certains avants de l’Aviron ont déjà du remettre d’équerre le petit taureau de 26 ans, de ce qu’il s’en dit. On comprend mieux pourquoi il avait décidé de se charger de Brennan…