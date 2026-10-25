Aux dernières nouvelles, toutes les lignes du XV de France, attendues comme titulaires tout du moins, étaient affectées par les blessures. Cependant, la ligne de trois-quarts semblait épargnée, avec un quatuor béarno-girondin qui faisait saliver. Malheureusement, Fabien Galthié et ses talents n'ont pas fini de serrer les dents. Pour cause, Fabien Brau-Boirie pourrait manquer le rendez-vous automnal, voire plus encore.

Titulaire pour la 5e fois sous le maillot des Bleus, comment Fabien Brau-Boirie a-t-il bousculé la hiérarchie du XV de France ?

Mauvaise nouvelle pour Pau et le XV de France

Ce samedi 24 octobre, dans la soirée, la Section Paloise vivait un véritable calvaire du côté du stade Félix-Mayol. Si deux essais après l’heure de jeu ont permis de sauver l’honneur, les Béarnais se sont tout de même inclinés sur le score de 41 à 20, laissant le bonus offensif aux Varois. À la 59ᵉ minute de jeu, Sébastien Piqueronies et son staff ont bien cru que le sort s’acharnait sur eux, quand Fabien Brau-Boirie est resté longuement au sol, criant et grimaçant.

Porteur du ballon, FBB a vu sa jambe gauche se planter dans la pelouse, alors qu’un défenseur toulonnais tentait de l’amener au sol. Pris en porte-à-faux, son genou a, semble-t-il, effectué une torsion. Immédiatement, le jeune centre de 20 ans est resté au sol et a montré une vive douleur, avant de laisser sa place à Clément Mondinat. À sa sortie, il boitait, mais était capable de plier le genou, non sans douleur. Il est ensuite resté longuement sur le bord du terrain, la tête baissée et cachée sous la capuche de sa doudoune.

FABIEN BRAU-BOIRIE SORT EN COURS DE MATCH TOUCHÉ AU GENOU 😢 #RCTSP https://t.co/9jJFEFbQly — CANAL+ Rugby (@CanalplusRugby) October 24, 2026

FBB forfait pour l’automne ?

En conférence de presse, retranscrite par Rugbyrama, le manager Sébastien Piqueronies a indiqué qu’il n’avait aucune information sur la nature exacte de la blessure du joueur, pour le moment. “Évidemment, il va passer des examens rapidement. Quand on le voit sortir en boitant, cela inquiète tout le monde. Maintenant, comme pour n’importe quel processus médical, on doit attendre les examens. Ensuite, on espère une très bonne nouvelle, avec plus de peur que de mal”, indiquait-il face aux journalistes.

Cependant, l’idée de voir Fabien Brau-Boirie sous la tunique bleue en novembre s’est effritée. À la vue de la douleur qu’il a ressentie, le trois-quarts béarnais pourrait souffrir d’une grave blessure au genou, alors que le premier rassemblement à Marcoussis est attendu la semaine prochaine. Dans le pire des cas, ce que personne ne lui souhaite, l’indisponibilité pourrait même s’étendre bien au-delà du calendrier civil.

XV de France. Nicolas Depoortere absent des 42 Bleus, la nouvelle convention FFR-LNR pourrait expliquer ce choix

Fabien Brau-Boirie, un talent brut

Âgé de seulement 20 ans, Fabien Brau-Boirie est l’un des grands espoirs du XV de France à son poste. Avec un vivier conséquent au niveau des seconds centres, Fabien Galthié semblait avoir trouvé deux joueurs capables d’assurer avec le numéro 12, avec Yoram Moefana. Toutefois, cet été, il avait eu l’idée d’associer le Palois avec le Bordelo-Béglais pour une paire rugueuse et mobile simultanément. Un pari payant que beaucoup espéraient revoir cet automne, pour la seconde partie du Championnat des Nations.

S’il reste très jeune, le natif de Narbonne possède déjà une petite expérience. Chez les professionnels, il compte plus d’une quarantaine de matchs sous les couleurs de la Section Paloise. Après avoir grandi dans le Pays des Coteaux, en Bigorre, il a été formé au Stado Tarbes Pyrénées Rugby de ses 12 ans jusqu’à sa majorité, à laquelle il rejoint Pau. Arrivé en 2024, il obtient la confiance de Sébastien Piqueronies, qui n’hésite pas à lancer ses jeunes talents dans le grand bain.

Après une première saison, en 2024-2025, à 12 matchs de Top 14, il s’installe rapidement comme titulaire. Repéré par Fabien Galthié dès ses débuts, il est appelé à Marcoussis dans la foulée, en 2025, puis il connaît sa première sélection un an plus tard, lors du Tournoi des 6 Nations 2026. Titularisé à l’hiver, il manque la fin de la compétition à la suite d'une blessure et retrouve le maillot bleu à l’été.

29,9 points de moyenne pour battre les Springboks : le défi offensif qui attend le XV de France face aux champions du monde