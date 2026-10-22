XV de France. Nicolas Depoortere absent des 42 Bleus, la nouvelle convention FFR-LNR pourrait expliquer ce choix

Nicolas Depoortere, absent des 42 Bleus dévoilés mercredi 21 octobre, a de quoi faire lever quelques sourcils. À 23 ans, le centre de l'Union Bordeaux-Bègles compte déjà plusieurs titularisations sous les ordres de Fabien Galthié, notamment lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Dans la même liste figure pourtant Jérémy Ward, joueur du Stade français actuellement non éligible au XV de France, appelé pour participer aux entraînements. Une décision que les règles encadrant les rassemblements pourraient aider à comprendre, comme l'explique Rugbyrama.
42 joueurs, puis 23 : comment fonctionne la convention ?
Depuis le 1er juillet 2026, une nouvelle convention lie la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. Pour préparer les rencontres de novembre, Galthié peut rassembler 42 joueurs en début de semaine. Le mercredi, il n'en conserve que 23 lors de cette première semaine de préparation, puis 28 pendant les semaines de match. Les autres retournent dans leurs clubs.
Le système prévoit aussi une rotation. Un partenaire d'entraînement relâché ne peut être convoqué pour ces allers-retours que deux fois durant la période automnale. Le but est d'éviter que les mêmes clubs supportent chaque semaine les absences et les déplacements de joueurs qui ne figureront pas sur la feuille de match. Une contrainte supplémentaire pour construire un groupe élargi.
Neuf Bordelais convoqués, une protection pour l'UBB
Or Bordeaux fournit déjà neuf internationaux : Falatea, Poirot, Lamothe, Gazzotti, Woki, Lucu, Moefana, Penaud et Bielle-Biarrey. La convention FFR-LNR prévoit qu'un club disposant de huit joueurs parmi ceux conservés le mercredi ne soit, en principe, plus sollicité pour fournir des partenaires d'entraînement la semaine suivante. L'effectif bordelais, très présent à Marcoussis, constitue donc un élément du problème.
Attention toutefois à ne pas confondre deux chiffres : neuf Bordelais dans les 42 ne signifient pas automatiquement neuf joueurs retenus parmi les 23. Le fonctionnement de cette protection dépend de la composition du groupe conservé en milieu de semaine. Rien, dans la communication fédérale, ne permet d'affirmer que cette disposition a imposé l'exclusion de Depoortere dès mercredi.
Les 33 joueurs protégés, un autre paramètre
Un autre élément entre en jeu. La FFR et la LNR expérimentent un suivi renforcé pour 33 internationaux, dont Depoortere ferait partie selon Rugbyrama, afin de mieux gérer leur charge avant le Mondial 2027. Le principe présenté par la Ligue est de limiter leurs apparitions à neuf feuilles de match avec les Bleus sur les douze rencontres internationales de la saison. Il s'agit d'une ligne directrice susceptible d'aménagements concertés, pas d'une interdiction absolue.
Après sa participation contre la Nouvelle-Zélande en juillet, chaque nouvelle apparition du centre girondin entre aussi dans ce calcul. Galthié choisira-t-il de le rappeler plus tard, notamment avant les retrouvailles avec l'Afrique du Sud le 13 novembre ? C'est possible, mais aucune explication officielle ne permet aujourd'hui d'assurer que les contraintes de la convention, plutôt qu'un choix sportif, motivent son absence. La suite des listes permettra d'y voir plus clair.
C'est marrant, je ne la sens vraiment pas cette tournée, mais alors vraiment pas...
C'est pas grave, ces tournées juteuses financièrement n'ont pas toujours un grand intérêt sportif. Le but, c'est d'être prêt dans 1 an, au top.
S'il reste encore des joueurs compétitifs en bon état, peut-être...
Cette convention est une usine à gaz !
J'ai l'impression quelle a été rédigée par un technocrate !
A remarquer aussi 7 Rochelais ! Qui a lui aussi une infirmerie bien remplie !
Oui mais elle préserve beaucoup mieux les joueurs qu'il y a quelques années. C'est normal aussi que les clubs défendent leurs intérêt. Pas simple à comprendre, certes, mais fait de manière intelligente.
C'est que de voir Penaud dans la liste et pas lui, ça interroge...
Je le trouve un peu "en dedans" sur son début de saison.
FG va aligner la paire Moefana/Brau-Boirie , comme cet été.
Sauf blessure, on reverra Depoortere pour le tournoi je pense.
Tu parles de Depoortère ou Penaud? Le premier, pour moi, c'est un des meilleurs bordelais de ce début de saison, quand le second a quelque peu perdu son rugby, du moins à l'aile, car on avait vu que son replacement au centre l'an passé lui avait fait du bien bien et l'avait aidé à s'impliquer d'avantage. Ca l'avait reconcentré sur son jeu. Et puis Penaud, ça m'étonne de le voir dans la liste dans la mesure où il n'a pas joué depuis 2 ou 3 semaines...
Je trouve Depoortere en dedans, et le meilleur Bordelais, c'est Willis et aussi Lucu...Penaud est plus que médiocre en ce début de saison.
Oui mais il est ailier, capable de coups de génie formidables. Avec sa polyvalence au centre. Depoortere reviendra, il a un talent énorme.