XV de France. Nicolas Depoortere absent des 42 Bleus, la nouvelle convention FFR-LNR pourrait expliquer ce choix

Nicolas Depoortere, absent des 42 Bleus dévoilés mercredi 21 octobre, a de quoi faire lever quelques sourcils. À 23 ans, le centre de l'Union Bordeaux-Bègles compte déjà plusieurs titularisations sous les ordres de Fabien Galthié, notamment lors du dernier Tournoi des 6 Nations. Dans la même liste figure pourtant Jérémy Ward, joueur du Stade français actuellement non éligible au XV de France, appelé pour participer aux entraînements. Une décision que les règles encadrant les rassemblements pourraient aider à comprendre, comme l'explique Rugbyrama.

42 joueurs, puis 23 : comment fonctionne la convention ?

Depuis le 1er juillet 2026, une nouvelle convention lie la Fédération française de rugby et la Ligue nationale de rugby. Pour préparer les rencontres de novembre, Galthié peut rassembler 42 joueurs en début de semaine. Le mercredi, il n'en conserve que 23 lors de cette première semaine de préparation, puis 28 pendant les semaines de match. Les autres retournent dans leurs clubs.

Le système prévoit aussi une rotation. Un partenaire d'entraînement relâché ne peut être convoqué pour ces allers-retours que deux fois durant la période automnale. Le but est d'éviter que les mêmes clubs supportent chaque semaine les absences et les déplacements de joueurs qui ne figureront pas sur la feuille de match. Une contrainte supplémentaire pour construire un groupe élargi.

Neuf Bordelais convoqués, une protection pour l'UBB

Or Bordeaux fournit déjà neuf internationaux : Falatea, Poirot, Lamothe, Gazzotti, Woki, Lucu, Moefana, Penaud et Bielle-Biarrey. La convention FFR-LNR prévoit qu'un club disposant de huit joueurs parmi ceux conservés le mercredi ne soit, en principe, plus sollicité pour fournir des partenaires d'entraînement la semaine suivante. L'effectif bordelais, très présent à Marcoussis, constitue donc un élément du problème.

Attention toutefois à ne pas confondre deux chiffres : neuf Bordelais dans les 42 ne signifient pas automatiquement neuf joueurs retenus parmi les 23. Le fonctionnement de cette protection dépend de la composition du groupe conservé en milieu de semaine. Rien, dans la communication fédérale, ne permet d'affirmer que cette disposition a imposé l'exclusion de Depoortere dès mercredi.

Les 33 joueurs protégés, un autre paramètre

Un autre élément entre en jeu. La FFR et la LNR expérimentent un suivi renforcé pour 33 internationaux, dont Depoortere ferait partie selon Rugbyrama, afin de mieux gérer leur charge avant le Mondial 2027. Le principe présenté par la Ligue est de limiter leurs apparitions à neuf feuilles de match avec les Bleus sur les douze rencontres internationales de la saison. Il s'agit d'une ligne directrice susceptible d'aménagements concertés, pas d'une interdiction absolue.

Après sa participation contre la Nouvelle-Zélande en juillet, chaque nouvelle apparition du centre girondin entre aussi dans ce calcul. Galthié choisira-t-il de le rappeler plus tard, notamment avant les retrouvailles avec l'Afrique du Sud le 13 novembre ? C'est possible, mais aucune explication officielle ne permet aujourd'hui d'assurer que les contraintes de la convention, plutôt qu'un choix sportif, motivent son absence. La suite des listes permettra d'y voir plus clair.