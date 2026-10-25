Avec une ''quasi-victoire'' à Toulouse, l'USAP essaye de grapiller les points qui lui ont manqué les saisons passées

Devant le public d'Ernest-Wallon, Perpignan a perdu 38-33 à Toulouse, ce samedi, mais rapporte un bonus défensif de son déplacement. Les Catalans étaient menés 38-7 en deuxième mi-temps et ont complètement renversé la fin de rencontre. Le troisième ligne Noé Della Schiava reconnaît « un petit creux en début de seconde mi-temps », auprès de Rugbyrama, mais retient surtout que l'équipe a ensuite réussi à redresser la barre en fin de match.

« Prendre un point ici, c'est quasiment comme une victoire. » — Noé Della Schiava, troisième ligne de l'USAP

Rien à perdre, une fenêtre de tir

Della Schiava explique l'état d'esprit des Perpignanais à 38-7. Ils pensaient n'avoir « un peu rien à perdre ». Il cite le retour au score déjà réussi « à Paris » et les matchs gagnés à domicile cette saison. Pour lui, « on savait qu’il y avait une fenêtre de tir sur ce match-là ». Tant que le groupe restait uni, ajoute-t-il, « on ne craignait rien ».

Interrogé sur la conquête et la touche, il juge que « Toulouse a très bien défendu ». Les Catalans ont su trouver des solutions qu'ils avaient « finalement depuis le début ». Il a fallu s'adapter, et l'USAP a « bien réagi ». Della Schiava se dit aussi « très fier du groupe » et souligne que l'engagement a été bien présent sur cette septième journée de Top 14.

Un point dans une saison de maintien

Comme sur les derniers exercices, l'USAP joue le maintien cette saison. Perpignan a fini 13ᵉ du Top 14 la saison dernière. Le club s'est ensuite sauvé en barrage d'accession contre Provence Rugby (47-24). Della Schiava souligne : « Il nous reste deux matchs sur le bloc mais c’est clair que ce point est important. » Il ajoute : « Ils seront tous importants, on l’a vu sur les saisons d’avant. »

Toutefois, le recrutement de l'intersaison vise un maintien direct, sans repasser par le barrage d'accession. Après une saison marquée par un début de saison catastrophique, l'USAP a enregistré 12 arrivées pour 14 départs. Parmi les recrues figurent les Néo-Zélandais Sevu Reece et Braydon Ennor (Crusaders), Paolo Garbisi (Toulon) et Luke McGrath (Leinster). Le manager Laurent Labit espérerait même accrocher le top 10, en misant beaucoup sur une réussite améliorée à domicile.

Quatre barrages en cinq saisons

L'USAP est le club qui a disputé le plus de barrages d'accession depuis leur création. Elle en a joué quatre en cinq saisons, après avoir fini 13e en 2022, 2023, 2025 puis 2026. En 2024, sa 10ᵉ place lui a évité le barrage. À chaque fois, Perpignan a gagné et conservé sa place en Top 14, mais le stress généré par cette rencontre n'épargne pas les supporters catalans.

Historique des barrages d'accession de l'USAP depuis 2018 :

2022 : victoire 41-16 contre Mont-de-Marsan

2023 : victoire 33-19 contre Grenoble

2025 : victoire 13-11 contre Grenoble

2026 : victoire 47-24 contre Provence Rugby, à Aix-en-Provence

En 2023, Perpignan est devenu le premier club de Top 14 à gagner deux barrages de suite. En 2025, Perpignan était mené 11-10 à environ cinq minutes de la fin. Tommaso Allan a inscrit le pénalty de la victoire à la 77e minute. En 2026, l'USAP a d'abord été menée 10-0 par Provence Rugby avant de s'imposer 47-24.