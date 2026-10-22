Jalibert blessé, Reus touché : l'UBB rappelle Joseph Laharrague de Béziers pour préparer le déplacement à La Rochelle

À trois jours du déplacement à La Rochelle, l'UBB a rappelé Joseph Laharrague. Prêté à Béziers cette saison, l'ouvreur de 20 ans s'est entraîné jeudi avec ses anciens partenaires. Bordeaux a confirmé son retour temporaire, pour quelques semaines, avant qu'il ne reparte dans l'Hérault.

Yannick Bru doit jongler avec les pépins physiques à la charnière. Matthieu Jalibert a rechuté au quadriceps, Hugo Reus a subi une commotion et Martin Page-Relo, aperçu mercredi le bras en écharpe, demeure incertain. Arthur Retière, autre solution de dépannage, est également touché à l'épaule.

Un retour qui tombe à point nommé

Laharrague n'arrive pas sans repères. Champion de France espoirs en 2025 avec Bordeaux, il avait disputé neuf rencontres de Top 14 la saison dernière, dont quatre comme titulaire. Son prêt devait lui offrir davantage de responsabilités, loin de l'ombre de Jalibert.

À Béziers, le jeune numéro 10 a déjà inscrit 39 points, dont deux essais, en quatre matchs de Pro D2, selon les statistiques de la LNR. Un bagage intéressant pour une équipe qui pourrait avoir besoin de son jeu au pied et de son animation offensive à Marcel-Deflandre.

Lucu, la pièce centrale du puzzle

Contre Gloucester, la semaine dernière, Maxime Lucu avait été aligné à l'ouverture, avec Page-Relo à la mêlée. Si l'Italien ne peut tenir sa place dimanche, Lucu pourrait retrouver son numéro 9 habituel, à condition de disposer d'un ouvreur disponible à ses côtés.

Laharrague offre précisément cette possibilité. La situation de Reus dépend toutefois du protocole de reprise après sa commotion, et rien ne garantit encore une place sur la feuille de match au joueur rappelé de Béziers. Yannick Bru conserve aussi l'option Louis Bielle-Biarrey, déjà testé à l'ouverture.

Un déplacement qui ne pardonne pas l'improvisation

Dimanche à 21 h 05, Bordeaux, troisième avec 19 points, défiera La Rochelle, quatrième avec 18 unités. Dans un duel aussi serré au classement, la qualité des sorties de camp et l'organisation offensive compteront lourd. Le retour de Laharrague élargit les choix de l'UBB, sans préjuger de la charnière retenue.