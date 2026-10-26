Décidément, Fabien Galthié a de quoi s’arracher les cheveux, sur ce début de saison de Top 14. Pour cause, sur les huit premiers week-ends de compétition, on compte plus d’une dizaine de joueurs sélectionnables qui ont dû déclarer forfait. Ce week-end, Karl Sorin, Fabien Brau-Boirie, Marko Gazzotti et Antoine Hastoy ont dû renoncer à venir sur Marcoussis, alors qu’ils ont été convoqués par le sélectionneur. De plus, certains autres éléments sont apparus diminués et se sont rendus en région parisienne sans être en pleine possession de leurs moyens.

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Alerte pour Forner

Tout d’abord, le samedi après-midi, le public d’Ernest-Wallon a pu voir un Théo Forner en difficulté quitter le pré haut-garonnais. L’ailier virevoltant de l’USAP a eu une alerte à la cheville gauche. Il a été sorti par son staff à la 65ᵉ minute de jeu. Toutefois, les nouvelles devraient être plutôt rassurantes pour le Catalan. Ce dernier sera sans doute à Marcoussis, mais pourrait être préservé dans un premier temps.

Pour cause, Laurent Labit a confié qu’il avait fait sortir son joueur pour lui éviter, justement, un forfait avec le XV de France. En conférence de presse, le manager a tenu les propos suivants : “On a préservé Théo pour l’équipe de France. On espère qu’il fêtera sa première sélection cet automne. On l’a aussi fait pour le XV de France aujourd’hui. Dans le vestiaire, je lui ai dit : « J’espère qu’on ne te reverra qu’au mois de décembre. » Bien sûr, pour nous, c’est un coup dur de se passer d’un joueur comme lui, mais c’est avant tout une immense fierté pour l’USAP d’avoir un joueur en équipe de France.”

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Vigilance pour Ollivon et Le Garrec

Ensuite, deux habitués des rassemblements de Fabien Galthié ont connu un week-end plus ou moins compliqué. Samedi soir, Charles Ollivon est apparu avec une attelle à une main après la rencontre gagnée contre Pau. Le troisième ligne est sortie à la 51ᵉ minute de jeu, mais aucune alerte sérieuse n’a été donnée. En effet, le Varois a souvent besoin d'immobiliser cette articulation capricieuse. Toutefois, à 33 ans, il y a fort à parier que le Grand Charles connaît son corps et ses limites, pour éviter un nouveau forfait aux Bleus.

Ensuite, un autre pépin physique amène à une situation moins évidente pour Nolann Le Garrec. Le Rochelais n’a pas été en mesure de tenir sa place avec les Maritimes, ce dimanche soir. Par ailleurs, il a directement rejoint Marcoussis, à la fin du week-end. Le demi de mêlée ressent une gêne aux ischio-jambiers, selon Rugbypass. Le média indique que le joueur “est sous surveillance, (mais) pas officiellement forfait.” Fabien Galthié et son staff devraient ainsi le ménager dans les jours à venir.

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Une situation tendue pour le XV de France

Ces dernières semaines, les annonces de forfaits ont été nombreuses pour le XV de France. Par exemple, sa deuxième ligne de référence, soit le duo toulousain Thibaud Flament – Emmanuel Meafou, n’est pas disponible. En première ligne, il en est de même pour Régis Montagne et Demba Bamba qui auraient possiblement fait la paire à droite. Parmi ceux qui n’ont pas été cités précédemment, Matthieu Jalibert et Thomas Ramos font aussi office d’absents de taille pour la seconde partie du Championnat des Nations. Toutefois, certains retours pourraient également être observés d’ici la fin de la fenêtre internationale.

Par exemple, Julien Marchand pourrait revenir dès le deuxième week-end de compétition. En effet, le talonneur toulousain connaissait une période d’indisponibilité de trois à quatre semaines, à partir de mi-octobre. Ensuite, à un poste auquel les joueurs viennent un peu plus à manquer, le XV de France pourrait aussi profiter d’un retour de Florian Verhaeghe. Blessé au début du mois, son entraîneur Joan Caudullo laissait à penser que le Montpelliérain pourrait postuler pour les Bleus en cours de fenêtre internationale.

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