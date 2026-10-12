Théo Forner, deuxième meilleur marqueur après 6 journées : depuis quand un joueur de l’USAP ne s’était-il plus invité sur ce podium ?

« T’es pas à Perpignan, Théo, tu joues pas le maintien ! » : les mots doux distillés par le sélectionneur Fabien Galthié lors du rassemblement du XV de France en juin dernier ont, semble-t-il, fait mouche dans la tête du Catalan.

Théo Forner, appelé pour préparer la Nations Championship cet été, n’a pas joué avec le XV de France mais démarre parfaitement sa saison.

Deuxième meilleur marqueur du championnat avec 5 réalisations en 6 matchs, il figure derrière la machine de Pau, Rodrigo Marta, au même rang que Jiuta Wainiqolo.

Il place ainsi Perpignan dans de meilleures conditions que les saisons précédentes et pourrait, en cas de continuité, figurer sur le podium des meilleurs marqueurs, comme l’un de ses anciens coéquipiers.

VIDEO. Comment la passe laser de 20m de Braydon Ennor a permis l’essai fantastique de Théo Forner ?

Dans les pas de Tavite Veredamu

Alors qu’il pointe à 5 essais marqués, il ne reste plus à Théo Forner qu’une vingtaine de journées pour égaler le record de l’ancien bulldozer de Perpignan, Tavite Veredamu.

Ce dernier avait fait fort lors de la saison 2023-2024 : avec 12 essais marqués, il avait terminé à la troisième place des meilleurs marqueurs du championnat, juste derrière Damian Penaud et Baptiste Couilloud.

Cette même année, l’USAP s’était largement maintenue dans l’élite en terminant à la dixième place, rang auquel les Catalans figurent actuellement avec 13 points.

Une corrélation logique, donc : quand l’USAP est portée par un serial marqueur, l’access-match est bien loin. Depuis Tavite Veredamu, en effet, aucun autre joueur de cette formation n’avait figuré sur le podium, et l’USAP était systématiquement passée par ce match de barrage en fin de saison.

Une période qui semble révolue, et qui permet à Théo Forner d’afficher des standards crédibles aux yeux de l’élite et du sélectionneur ?

La 4ème journée a démarré fort avec ce numéro de l'@usap_officiel et de son ailier Théo Forner 🤩 #TOP14 https://t.co/F2l1BrWxoY — TOP 14 Rugby (@top14rugby) September 26, 2026

Jamais l’USAP n’avait autant marqué après 6 journées depuis son retour dans l’élite

Grâce notamment à Théo Forner, mais aussi à la botte acérée de ses nombreux buteurs, l’USAP figure à la 6ᵉ place des meilleures attaques du Top 14.

Un rang qu’elle n’avait jamais occupé après six journées depuis son retour dans l’élite en 2021. Lors de la saison 2023-2024, les Catalans affichaient 115 points après le premier bloc.

Désormais, ils comptent 51 points supplémentaires et affichent ainsi leur meilleur bilan après six journées depuis 2013, saison à l’issue de laquelle ils avaient retrouvé la Pro D2.