Le XV de France n’en finit plus de compter ses blessés ! À la veille du rassemblement des 42 à Marcoussis, ce lundi, trois nouveaux internationaux ont été touchés dimanche lors de La Rochelle-UBB (19-25).
Antoine Hastoy inquiète particulièrement. L’ouvreur rochelais s’est tordu la cheville gauche en contrant Maxime Lucu, avant de sortir aidé par deux soigneurs à la 52e minute. Ronan O’Gara redoute une lésion ligamentaire et le verdict est tombé : l'ouvreur de 29 ans est forfait pour le rassemblement.
Il est remplacé par le Castrais Louis Le Brun, puisqu'on rappelle que Matthieu Jalibert est lui aussi blessé et que Tomas Albornoz n'est pas sélectionnable.
Jelonch déjà de retour
Côté bordelais, Marko Gazzotti a quitté la pelouse en boitant dès la 23e minute, touché à l’ischio-jambier droit sur un plaquage de Tolu Latu. La blessure musculaire est évidente et le 3ème ligne de 22 ans est également forfait pour la préparation du match face aux Fidji le 7 novembre. Il est remplacé par l'expérimenté Anthony Jelonch, tout juste revenu avec Toulouse d'une grosse blessure à l'épaule.
Enfin le forfait de l'excellent centre palois Fabien Brau-Boirie est aussi confirmé. Touché au genou face à Toulon ce week-end, le Béarnais est remplacé par le Bordelais Nicolas Depoortère.
Sipili Falatea, lui, n’a même pas débuté de ce dimanche ! Le pilier droit a déclaré forfait à l’échauffement, touché au bas du corps. La gravité de sa blessure reste à préciser.
Un programme épais
Des alertes s’ajoutent aux absences des Ramos, Meafou, Flament, Marchand, Barassi, Bamba ou Sorin. "C’est de plus en plus dur de regarder le Top 14 à l’approche des rassemblements du XV de France", confiait Fabien Galthié la semaine passée. Et le week-end lui a encore donné raison.
Pour rappel, les Bleus affronteront les Fidji le 7 novembre à Lyon, l’Afrique du Sud le 13 et l’Argentine le 21 au Stade de France. Un programme corsé pour un groupe décimé.
Galthié a demandé de passer la liste de 42 à 84 joueurs...
Pour les Fidji ce devrait peut-être suffire.
A quel moment on pense pouvoir gagner une compétition mondiale avec un championnat aussi énergivore et qui blesse autant de joueurs en si peu de temps...
On peut avoir un réservoir de malade, tu te retrouves régulièrement sans les joueurs les plus en vues lors des compétitions majeur.
On marche sur la tête.
La CDM est dans 1 an, avoir autant de blessés est inquiétant c'est sûr, mais ce ne sont que des tests en novembre, bien qu'ils fassent parti d'une "compétition", je préfére avoir ces blessés maintenant que pendant la préparation à la CDM...
Le problème c'est que tout s'enchaine, et que les joueurs n'auront pas le temps de repos ainsi que du temps de jeu ensemble, pour être à l'aise à la prochaine CDM.
Chaque année c'est le même problème, tout les 4 ans les même conséquences.
Quand on voit ce que les joueurs ont pu faire cet été avec peu de temps, je pense que la préparation avant la CDM sera suffisante...
De plus, le fait de faire venir 42 joueurs à chaque rassemblement, même si certains, voir beaucoup n'ont aucune cap, ils ont été informé sur le jeu voulu par FG...
Mais je vous rejoins sur le constat des blessés, et il me semble que ça augmente pour 2 raisons.
La 1 ère est le niveau du top 14 qui s'est resseré avec plus de prétendants au titre entrainant plus de pression sur le résultat, et donc sur les joueurs.
La 2 ème, et ça n'engage que moi, ce sont les terrains synthétiques facteurs de blessures de plus en plus nombreuses.
Cest vrai que le terrain synthétique c'est loin d'être le top, beaucoup de joueurs s'en plaignent !
De plus, compte tenu qu'au rugby quasiment tous les joueurs finissent les matchs avec la peau avec des errafures, voire des plaies!
QUESTION QUI FACHE :
Avec quels produits ces pelouses sont elles faites ?
Car des "restes" de synthétique à l'intérieur du corps n'est pas, dans tous les cas de figures" très sain à moyen, long terme.
Attention aux mauvaises surprises pour la santé des joueurs !
Pendant ce temps les AB ,les Bocks et les Australiens sont dans leur rocking chair, les doigts de pieds en éventail !
Pour les AB et les australiens je ne sais pas, mais pour les boks il y en a une douzaine qui sont plutôt dans une wheelchair:
André Esterhuizen – Ankle injury, awaiting assessment.
Handré Pollard – Hamstring injury, return date unknown.
Deon Fourie – Hamstring injury, fitness concern.
André-Hugo Venter – Elbow injury, awaiting assessment.
Ben-Jason Dixon – Concussion, fitness concern.
Canan Moodie – Concussion, undergoing return-to-play assessment.
Eben Etzebeth – Lower-limb injury, return date unclear.
Cheslin Kolbe – Broken jaw, reportedly expected back in December.
Kwagga Smith – Knee injury, long-term absence.
RG Snyman – ACL injury, long-term absence.
Embrose Papier – Ankle injury, recovering from surgery.
Frans Malherbe – Injury-related absence, return date unclear.
A la fin du Top 14 ils seront cramés !
il leur faut 4 semaines de coupure pour le physique et le mental !
Ce sera un peu juste pour les joueurs qui vont jouer les phases finales du TOP 14, la convocation est le 25 juillet !!!!!!
Et on va rendre des joueurs pour le Top 14 fin Août !
C'est n'importe quoi !!!!!
il y aura obligatoirement des blessés si les clubs les font jouer !!!
Préparation pire qu'au foot !!!!!
Il faut pas de CC 2027/2028 et pas de Coupe des Nations en juillet 2028 non plus !
Comme vous dîtes c'est la coupure qui sera importante.
En 2023, les finalistes du top 14 n'avaient pas eu assez de repos, et beaucoup de Toulousains l'ont payé par ex.
Je ne crois pas que les internationaux joueront en début de saison prochaine avec leur club...
J'ai été lire l'article de rugbynistère du 2 octobre
C'est un accord entre la FFR et la Ligue complètement débile !!!!
Il faut le remettre en cause compte tenu de ce que nous constatons actuellement un an avant la CdM.
Si j'étais le Président de la FFR je mettrais cet accord à la poubelle !
Car nous avons le retour d'expérience devant nos yeux !