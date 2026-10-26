Le XV de France n’en finit plus de compter ses blessés ! À la veille du rassemblement des 42 à Marcoussis, ce lundi, trois nouveaux internationaux ont été touchés dimanche lors de La Rochelle-UBB (19-25).

Antoine Hastoy inquiète particulièrement. L’ouvreur rochelais s’est tordu la cheville gauche en contrant Maxime Lucu, avant de sortir aidé par deux soigneurs à la 52e minute. Ronan O’Gara redoute une lésion ligamentaire et le verdict est tombé : l'ouvreur de 29 ans est forfait pour le rassemblement.

Il est remplacé par le Castrais Louis Le Brun, puisqu'on rappelle que Matthieu Jalibert est lui aussi blessé et que Tomas Albornoz n'est pas sélectionnable.

Jelonch déjà de retour

Côté bordelais, Marko Gazzotti a quitté la pelouse en boitant dès la 23e minute, touché à l’ischio-jambier droit sur un plaquage de Tolu Latu. La blessure musculaire est évidente et le 3ème ligne de 22 ans est également forfait pour la préparation du match face aux Fidji le 7 novembre. Il est remplacé par l'expérimenté Anthony Jelonch, tout juste revenu avec Toulouse d'une grosse blessure à l'épaule.

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Enfin le forfait de l'excellent centre palois Fabien Brau-Boirie est aussi confirmé. Touché au genou face à Toulon ce week-end, le Béarnais est remplacé par le Bordelais Nicolas Depoortère.

Sipili Falatea, lui, n’a même pas débuté de ce dimanche ! Le pilier droit a déclaré forfait à l’échauffement, touché au bas du corps. La gravité de sa blessure reste à préciser.

Un programme épais

Des alertes s’ajoutent aux absences des Ramos, Meafou, Flament, Marchand, Barassi, Bamba ou Sorin. "C’est de plus en plus dur de regarder le Top 14 à l’approche des rassemblements du XV de France", confiait Fabien Galthié la semaine passée. Et le week-end lui a encore donné raison.

Pour rappel, les Bleus affronteront les Fidji le 7 novembre à Lyon, l’Afrique du Sud le 13 et l’Argentine le 21 au Stade de France. Un programme corsé pour un groupe décimé.