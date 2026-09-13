À un an du Mondial 2027, Florian Verhaeghe est-il une évidence pour le XV de France grâce à son incroyable efficacité en touche ?

L’année dernière, Florian Verhaeghe avait été l’une des plus belles surprises du Top 14. Il y a un an, à 28 ans, plus grand monde ne voyait en lui l’espoir tant annoncé qui avait quitté le Stade Toulousain en 2020. Après cinq saisons très contrastées dans l’Hérault, il était difficile de savoir quel virage allait prendre la carrière du deuxième ligne. Finalement, elle a pris la meilleure direction possible. Après une folle renaissance la saison passée, le natif de Dunkerque recommence à faire mal aux alignements de l’élite, au point d’être devenu le pire poison du championnat dans ce domaine.

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La renaissance de Verhaeghe

Depuis le début de l’hiver dernier, le niveau montré par Florian Verhaeghe ne fait qu’augmenter. En fin de saison, il était l’un des principaux artisans de l’arrivée du Montpellier HR en finale du Top 14 2025-2026. Il possédait les meilleures statistiques en touche du Championnat, avec 106 lancés captés pour 19 ballons volés dans les airs. Appelé avec le XV de France cet été, il a fait son petit bout de chemin et obtenu deux sélections supplémentaires à l’autre bout du globe. Son retour en Bleu a même été ponctué d’un essai inscrit face à l’Australie. Après une longue saison, ce dernier a eu droit à un repos bien mérité, durant l’intersaison, avant d’enchaîner dès la reprise.

Remplaçant lors de la réception de la Section Paloise, conclue par une défaite héraultaise (19-27), il a été titularisé sur la pelouse de la Rabine, ce week-end. Du côté de Vannes, dans un match qui avait tout d’un piège, Florian Verhaeghe a été l’un des hommes du match. Omniprésent en touche, il a écœuré les Bretons, avec huit ballons captés et deux volés sur les lancers adverses. “Il y a plusieurs choses, il y a le côté ressenti. Il y a aussi l'étude de la touche durant la semaine, et aussi un truc hyper important, l'entente avec l'autre sauteur et les lifteurs. Sur ce match, il fallait beaucoup bouger pour récupérer les ballons”, précisait le joueur de 2,03 mètres de haut, selon L’Équipe.

Après cette prestation des plus abouties, son entraîneur Joan Caudullo s’est empressé de bien vendre son joueur auprès des médias. “C'est un leader par l'exemple, et s'il continue comme ça, on va l'aider et le gérer. C'est un joueur qui doit disputer la Coupe du monde”, a-t-il indiqué après la rencontre. Effectivement, à la vue des performances du joueur de 29 ans, peu de candidats au numéro 4 du XV de France peuvent se targuer de réciter des prestations aussi complètes, avec une telle régularité.

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Une place à prendre avec le XV de France

À un an de la Coupe du Monde 2027, en Australie, Florian Verhaeghe a-t-il les moyens de s’installer dans un groupe, voire de figurer parmi les 23 sélectionnés sur une feuille de match ? La réponse est oui. D’autant plus que Fabien Galthié peine à trouver un 4 en qui il peut avoir confiance, en plus de Thibaud Flament. Sur son premier mandat, le sélectionneur livrait sa recette originale, avec des troisièmes lignes reconvertis dans la cage. En plus de la polyvalence du Toulousain, Bernard Le Roux et Cameron Woki avaient également profité de cette position dans un premier temps.

Toutefois, avec le temps, cette solution n’a pas porté ses fruits. Revenu à l’Union Bordeaux-Bègles, Cameron Woki est redevenu un troisième ligne flamboyant, à tel point que le remettre un cran au-dessus aurait des airs de gâchis. Utilisé durant un temps, Hugo Auradou est passé derrière Florian Verhaeghe, sur la dernière tournée estivale. Également, Charles Ollivon a assuré à ce poste au Tournoi des 6 Nations 2026, mais il devrait rester une solution de remplacement. Ainsi, le Montpelliérain a d’ores et déjà une carte à jouer, s’il continue de performer en Top 14 dans les prochaines semaines.

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Le roi des airs

Après être revenu dans les petits papiers de Fabien Galthié cet été, au cœur d’une sélection remaniée, le sauteur héraultais est dans de bonnes dispositions, avec un gabarit (2,03 m pour 109 kg) qui contraste face aux 5 plus massifs. Le sélectionneur a fait de l’excellence en touche l’un des socles de ses récentes réussites. Sur les dernières saisons, le XV de France tourne autour des 95 % de réussite et frôle les 100 % par moments, comme lors du Tournoi des 6 Nations 2025 (98,5 %).

Cette donnée est essentielle car les ballons en touche sont devenus, ces derniers mois, la première source d’actions conclues par un essai chez les Tricolores. Lors du Championnat des Nations, où le Ciste compte deux titularisations, la majorité des essais tricolores provenaient d’un ballon capté dans un alignement. Durant la dernière tournée de novembre et le Tournoi des 6 Nations 2026, ce compte était proche des 50 %, mais il l’a désormais dépassé. Un effet Florian Verhaeghe ? Peut-être faut-il le vérifier sur les rencontres à venir…

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