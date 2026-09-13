Et, si l’âge d’or du Stade Toulousain prenait fin ? Alors que François Cros et Thomas Ramos ne seront plus en Haute-Garonne, la saison prochaine, un turnover encore plus important pourrait s’observer. En effet, Cyril Baille et Dorian Aldegheri sont annoncés vers une fin de carrière également. De plus, Emmanuel Meafou, Anthony Jelonch et David Ainu’u agitent aussi le marché des transferts. Ainsi, Ugo Mola s’est exprimé sur ce qu’il exprime être “une zone à risque” pour l’histoire contemporaine du Stade Toulousain.

En effet, dans un papier dédié paru dans L’Équipe, le manager des Rouge et Noir a développé son impression sur la transition à assurer entre les partants et les futurs éléments de l’effectif. “Quand on parle d'une équipe qui a gagné huit titres, on évoque en fait trois générations. Or, ces trois générations-là, il faut les alimenter, autant par notre formation, qui est remarquable, que par un noyau dur d'internationaux qu'il faut être en mesure de préserver. Mais quand vous dépassez un certain nombre d'internationaux, ça devient aussi une zone à risques”, détaillait-il.

Entre Toulouse, Castres et désormais Vannes, Anthony Jelonch devient déjà l’un des gros dossiers du marché 2027

Les rares recrues du Stade Toulousain

Cette période de trouble devra être négociée au mieux, pour rester sur les mêmes standards que les saisons passées. Pour rappel, depuis le premier titre de l’ère Ugo Mola, soit le Bouclier de Brennus 2018-2019, les joueurs du Stade Toulousain ont souvent célébré les fins de saison. Après le premier bout de bois, ils sont aussi sortis vainqueurs des finales de Top 14 en 2021, 2023, 2024, 2025 et 2026. En complément, la Ville rose a aussi pu voir les Champions Cup 2021 et 2024 venir parader sur les allées et les boulevards.

De fait, la relève sera fortement difficile à assurer. Pour y parvenir, les Sept Deniers ont pris l’habitude de recruter peu de joueurs entre deux exercices de Top 14. Sur les quatre dernières intersaisons, le Stade Toulousain a signé seulement sept joueurs. Un total auquel il faut rajouter Blair Kinghorn, arrivé en fin d’automne 2023 pour pallier le départ express de Melvyn Jaminet vers le RC Toulon. Par ailleurs, sur les huit arrivées enregistrées, une majorité d’entre elles ont vu des joueurs étrangers arriver du côté d’Ernest-Wallon.

Le Stade Toulousain ne cherchait pas seulement un centre : avec Menoncello, Ugo Mola s’offre plusieurs solutions en une

Une transition prévue cette saison ?

En contrepartie, de nombreux joueurs de la formation ont intégré une rotation qui s’est considérablement densifiée. Au point même de bloquer certains potentiels ? Possible. Dans cette idée, certains joueurs ont connu un cumul de minutes qui n’était pas forcément relatif à la qualité montrée sur le pré. Par exemple, Guillaume Cramont aura passé près de sept années dans l’ombre de Julien Marchand et Peato Mauvaka. Aujourd'hui parti en prêt à l’Aviron Bayonnais, le talonneur de 25 ans voyait son temps de jeu sensiblement baisser dès que ses deux concurrents étaient aptes.

D’autres exemples plus jeunes ont aussi été remarqués récemment. Entre autres, le Belge Matias Remue n’avait pas le luxe de montrer pleinement l’étendue de son talent sur la première saison où il est apparu. L’année passée, la blessure de Juan Cruz Mallía et les convocations fréquentes en sélection de Kinghorn, Ramos et Capuozzo ont permis au Bruxellois d’obtenir presque 500 minutes sur le pré et une prolongation de contrat.

Dans un autre ordre chronologique, Simon Daroque avait fait des débuts convaincants sur l'exercice 2024-2025. La blessure d’Antoine Dupont devait lui donner un peu de temps de jeu sur la saison suivante. Cependant, l’alternance Graou-Saito n’a connu aucun accroc et le retour du Ministre de l’Intérieur a réglé les problèmes d’effectif. Désormais, le jeune demi de mêlée attire d’autres écuries qui ont bien conscience de son potentiel inexploité, comme l’Aviron Bayonnais. Avec le départ de Naoto Saito, il pourrait voir son temps de jeu fortement croître sur les prochains mois.

Ainsi, les départs sont devenus la meilleure solution pour assurer la dynastie toulousaine dans l’Hexagone ou bien ce changement de génération va-t-il permettre à d’autres de briller ? Réponse dans les années à venir.

À Toulouse, Matias Remue fait un choix (très) fort pour la suite de sa carrière