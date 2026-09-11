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Entre Toulouse, Castres et désormais Vannes, Anthony Jelonch devient déjà l’un des gros dossiers du marché 2027

Castres, Clermont et maintenant Vannes : Anthony Jelonch affole déjà le marché. Le promu breton aurait pris contact avec l’entourage du Toulousain.

La Rédaction 11/09/2026 à 14h27
Le RC Vannes rêve-t-il d’un nouveau gros coup ? Le club breton s’est renseigné sur Anthony Jelonch, également courtisé par Castres et Clermont. ©INPHO/James Crombie
Le RC Vannes rêve-t-il d’un nouveau gros coup ? Le club breton s’est renseigné sur Anthony Jelonch, également courtisé par Castres et Clermont. ©INPHO/James Crombie

Vannes se glisse dans le dossier Jelonch

Une semaine après s’être croisés à Pierre-Fabre, Castres et Vannes se retrouvent sur le marché. Selon L’Équipe, le RCV a contacté cette semaine l’entourage d’Anthony Jelonch, en fin de contrat avec Toulouse en juin 2027. Le CO lui aurait déjà transmis une offre de trois ans, tandis que l'ASM suit également le dossier. Selon certaines rumeurs, il aurait été vu à Clermont récemment.

Anthony Jelonch de retour à Castres ? Pourquoi l'offre de trois ans tombe à un moment délicat pour Toulouse

À 30 ans et avec 39 sélections, Jelonch reste une cible majeure. Une prolongation à Toulouse reste possible, mais aucune décision n’est prise. Le Gersois n’a plus joué depuis avril en raison d’une blessure à l’épaule et pas encore connu de minute sur le pré cette saison.

Le signal envoyé par le promu

L’intérêt vannetais en dit beaucoup sur les ambitions du promu. Le RCV a renforcé son effectif avec Matias Alemanno, Ugo Boniface, Nathanaël Hulleu ou Ioane Iashagashvili. Sonder un joueur cinq fois champion de France fait entrer le recrutement breton dans une autre catégorie.

Le profil colle aussi aux besoins d’un club qui veut s’installer dans l'élite et ne plus faire l'ascenseur. Jelonch apporte polyvalence, puissance défensive et expérience des grands rendez-vous. Il totalise ainsi 87 rencontres entre Top 14 et Coupe d’Europe depuis 2021, avec 15 essais au compteur ainsi qu'un nombre incalculable de courses.

Castres possède encore de sacrées cartes

Mais Vannes part de loin. L’Équipe précise que les Bretons nourriraient peu d’espoirs, notamment face aux montants envisagés ailleurs. Castres possède aussi une carte affective difficile à ignorer : Jelonch y a grandi chez les professionnels et y a soulevé le Brennus en 2018.

Le calendrier ajoute un petit parfum de feuilleton. Samedi dernier, Vannes s’inclinait justement à Castres, 29-20, pour son retour en Top 14. Le 19 septembre, les Bretons recevront Toulouse à La Rabine. Ainsi, le marché 2027 s’invite déjà au milieu des feuilles de match. Pour rappel, le Bayonnais Esteban Capilla est envoyé au Stade Toulousain pour trois saisons.

TOP 14. 10 essais, 1,98 m et un profil façonné à 7 : pourquoi Esteban Capilla colle autant au jeu de Toulouse

Voir Vannes se positionner reste donc un signal fort, même si la signature paraît aujourd’hui difficile. Après avoir retrouvé l’élite, le club breton montre qu’il ne souhaite plus seulement regarder les internationaux passer à La Rabine.

balobal
balobal

Franchement je me dis que le projet Vannes peut avoir de sacré arguments.
Tant sur le projet sportif, que la vie perso, que les opportunités économiques.


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